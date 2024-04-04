A Milli Takım İsviçre ile oynuyor. Televizyon yayını yok

Kaynak: AA
A Milli Takım İsviçre ile oynuyor. Televizyon yayını yok
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında cuma günü deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak.

Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda yapılacak mücadele, (TSİ) 20.00'de başlayacak.

Karşlılamayı yayınlayacak kanalın olmaması sosyal medyada tepki çekti.

Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Sandra Bastos yönetecek.

C Ligi'nde 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselen ay-yıldızlı ekip, başarılı performansını bu kulvarda da sürdürmeye çalışacak.

2025 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak İsviçre ise A Ligi'nde mücadele ettiği 6 karşılaşmada sadece bir galibiyet alarak B Ligi'ne düşmüştü.

Grubun diğer maçında Macaristan, yine cuma günü Azerbaycan'ı ağırlayacak.

9 NİSAN'DAKİ MAÇ TRTSPOR'DA

Kadın A Milli Takımımız, 9 Nisan 2024 tarihinde saat 20.00'de Macaristan ile Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek ve ertesi gün kampını tamamlayacak.

Zorlu mücadeleyi TRT Spor yayınlayacak.

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