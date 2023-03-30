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Şenol Güneş'in Kadıköy sırrı. Ligde 21 kez çıktı ama hiç başaramadı

Teknik direktör Şenol Güneş, ligde 21 kez Fenerbahçe'nin sahasında maça çıktı. Pazar günü 22. kez çıkacak olan Güneş, kariyerinde bir ilke imza atmaya çalışacak.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 17:06
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Şenol Güneş, teknik direktör olarak 22. kez Kadıköy'e çıkacak

Şenol Güneş'in Kadıköy sırrı. Ligde 21 kez çıktı ama hiç başaramadı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik adam olarak kariyerinde pek çok başarıya imza attı. Ama lig maçlarında Kadıköy'de hiç kazanamadı.

Güneş Fenerbahçe'nin sahasına 21 kez çıktı. Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor’un teknik direktörü olarak Ülker Stadı'nın zeminine ayak bastı. Ancak bu maçların hiçbirini kazanamadı.

Şenol Güneş'in yönettiği takımlar Kadıköy'de 21 lig maçında sadece 6 kez berabere kalabilirken, 15 maçtan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş ise Şenol Güneş yönetiminde Kadıköy'de çıktığı lig maçlarında 2 beraberlik alırken, 2 kez de yenildi.

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