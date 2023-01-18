Dele Alli neden oynamıyor? Şenol Güneş açıkladı

Beşiktaş'ta Dele Alli'nin durumu merak edilirken, teknik direktör Şenol Güneş açıklama yaptı.

Güneş, Ankaragücü ile oynanan kupa maçından sonra Dele Alli ile ilgili "Neden oyuna almadınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

“Şu anki durumu, takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi karşılamadı. Değerlendireceğiz. Dele Alli oynamayı hak edecek durumda değil. Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dele Alli iyi, kariyerli bir oyuncu. Onun takıma katkı yapmasını bekliyoruz ama şu an katkı veremeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi ve kulüple değerlendireceğiz.”