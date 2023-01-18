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Dele Alli neden oynamıyor? Şenol Güneş açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü ile oynanan kupa maçında 120 dakika yedek kulübesinde bekleyen Dele Alli ile çarpıcı bir açıklama yaptı

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 22:49
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Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması

Dele Alli neden oynamıyor? Şenol Güneş açıkladı
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Beşiktaş'ta Dele Alli'nin durumu merak edilirken, teknik direktör Şenol Güneş açıklama yaptı.

Güneş, Ankaragücü ile oynanan kupa maçından sonra Dele Alli ile ilgili "Neden oyuna almadınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

“Şu anki durumu, takım bütünlüğü içinde beklentilerimizi karşılamadı. Değerlendireceğiz. Dele Alli oynamayı hak edecek durumda değil. Oyuncuyu göndermek başka bir şey ve buranın konusu değil. Dele Alli iyi, kariyerli bir oyuncu. Onun takıma katkı yapmasını bekliyoruz ama şu an katkı veremeyeceğini düşünüyoruz. Kendisi ve kulüple değerlendireceğiz.” 

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