30 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş: Böyle oynamamalıydık, eksiklerimiz var

Şenol Güneş: Böyle oynamamalıydık, eksiklerimiz var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor maçından sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 20:04
Takip Et

Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar

Şenol Güneş: Böyle oynamamalıydık, eksiklerimiz var
+
Aa
-

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor'u 5-2 yenmelerine rağmen oyunu yeterli bulmadı.

İmza atmasının ardından ilk maçından galibiyetle ayrılan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Kazanmamız gereken bir maçtı. Ancak kendi sahamızda böyle oynamamız gerekiyordu. Ümraniyespor'a göre güçlü bir ekibiz. Onların oynamasına izin verdik. Eksiklerimiz var, bunları düzelteceğiz.

Taraftara ve sahada çabalayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftar oyunu görüyor ve farkına varıyor. 30. dakikada değişiklik yapacaktım ama bekledim. Oyuncuları da tanımak istiyorum. 

Gedson'un ve Tayyip'in sakatlığı var. İyi oynadığımız dakikalar var, kötü oynadığımız dakikalar var. Bunları da değiştireceğiz. 

Ümraniyespor gibi rakipleri yenmemiz gerekiyor. Onlar da iyi oynadı aslında. Haftaya Galatasaray maçımız var, sonrasında Antalyaspor maçı. Rakiplerimiz iyi oynuyor, biz de yarışta olacağız.

Ghezzal bizimle olmayacak. 3 maç yok kendisi. 

Bizim takımımız iyi işler yapmalı, Galatasaray maçına odaklanmak yerine biz neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Biz yanlış yaptığımız sürece, rakipler bunlardan yararlanacaktır. 

Çok gol atan ve yiyen bir ekibiz. ikinci yarı fiziksel ve mental olarak düşüş yaşıyorlar. Bunları çözebilirsek, daha iyi bir takım oluruz." 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
1
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿TRT spikeri bir anda yayın akışı dışına çıktı, sözleri gündem oldu: Bizi ümmet olmaktan çıkarıp...
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
2
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿İki grup arasında bıçaklı kavga
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
3
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
﻿Dolandırıcıların bu yöntemine dikkat. 0850'li numarayı aradı dünyası bir anda başına yıkıldı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
4
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿İstanbul Boğazı'nda muhteşem 29 Ekim kutlaması. Havai fişekler 99. yıl şerefine geceyi aydınlattı
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
5
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Yemeği ocağa koyup uyuyakaldı, hastanelik oldu
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
6
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
﻿Bayrampaşa Belediyesi personel alacak
﻿Valencia-Barcelona: Lewandowski mucizesi
7
﻿Valencia-Barcelona: Lewandowski mucizesi
﻿Valencia-Barcelona: Lewandowski mucizesi
﻿İnönü'de tarihi maç. Üst üste ilkler yaşandı
﻿İnönü'de tarihi maç. Üst üste ilkler yaşandı
﻿İnönü'de tarihi maç. Üst üste ilkler yaşandı
﻿Çağdaş Atan: Oyuncularımla gurur duyuyorum
﻿Çağdaş Atan: Oyuncularımla gurur duyuyorum
﻿Çağdaş Atan: Oyuncularımla gurur duyuyorum
﻿Montella: Ağzımızda acı bir tat var
﻿Montella: Ağzımızda acı bir tat var
﻿Montella: Ağzımızda acı bir tat var
﻿Şenol Güneş: Böyle oynamamalıydık, eksiklerimiz var
﻿Şenol Güneş: Böyle oynamamalıydık, eksiklerimiz var
﻿Şenol Güneş: Böyle oynamamalıydık, eksiklerimiz var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.