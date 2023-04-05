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Şenol Güneş: Ortada bir ölü var, bir de katil! Gereği yapılsın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbide Fenerbahçe'nin kazandığı ilk penaltıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 20:50
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Şenol Güneş'ten hakem tepkisi

Şenol Güneş: Ortada bir ölü var, bir de katil! Gereği yapılsın
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Derbi maçta Fenerbahçe'nin kazandığı ilk penaltıyla ilgili de knuşan Şenol Güneş, "Fenerbahçe maçındaki ilk penaltı için dünyanın hiçbir yerinde penaltı verilmez diyorlar. MHK Başkanı da konuşmuş zaten. VAR’da da görüldüyse gereğini yaparlar artık. Lale Orta dürüst bir insandır, samimiyetine inanıyorum. Halil Umut Meler’in pozisyonu tam göremediğini düşünüyorum.

"VAR GÖRMÜYOR MU?"

VAR tartışmaları bitirmez tam aksine çoğaltır demiştim, bugün tam o noktadayız. Ortada suç olduğunu söyleyen bir MHK Başkanı var. Ortada bir ölü var, bir de katil. O zaman katile gereği yapılır. Bu işte bir kasıt varsa o suçlu sistemin dışına çıkarılır. Herkesin hemfikir olduğu şey VAR’da görülmüyor mu? Herkesin aynı şeyi gördüğü pozisyonla ilgili farklı bir karar çıkıyorsa o zaman gerekeni yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

 

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