Şenol Güneş: Ortada bir ölü var, bir de katil! Gereği yapılsın

Derbi maçta Fenerbahçe'nin kazandığı ilk penaltıyla ilgili de knuşan Şenol Güneş, "Fenerbahçe maçındaki ilk penaltı için dünyanın hiçbir yerinde penaltı verilmez diyorlar. MHK Başkanı da konuşmuş zaten. VAR’da da görüldüyse gereğini yaparlar artık. Lale Orta dürüst bir insandır, samimiyetine inanıyorum. Halil Umut Meler’in pozisyonu tam göremediğini düşünüyorum.

"VAR GÖRMÜYOR MU?"

VAR tartışmaları bitirmez tam aksine çoğaltır demiştim, bugün tam o noktadayız. Ortada suç olduğunu söyleyen bir MHK Başkanı var. Ortada bir ölü var, bir de katil. O zaman katile gereği yapılır. Bu işte bir kasıt varsa o suçlu sistemin dışına çıkarılır. Herkesin hemfikir olduğu şey VAR’da görülmüyor mu? Herkesin aynı şeyi gördüğü pozisyonla ilgili farklı bir karar çıkıyorsa o zaman gerekeni yapmak lazım" ifadelerini kullandı.