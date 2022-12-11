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  • Sera Kadıgil kendisine cinsiyetsiz diyen bakan Soylu’ya açtı ağzını yumdu gözünü. Hiranur Vakfı yetkilileriyle fotoğrafı

Sera Kadıgil kendisine cinsiyetsiz diyen bakan Soylu’ya açtı ağzını yumdu gözünü. Hiranur Vakfı yetkilileriyle fotoğrafını gösterdi

CHP’den TİP’e geçen milletvekili Sera Kadıgil, TBMM’de yaptığı konuşmada kendisine “cinsiyetsiz” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Hiranur Vakfı yetkilileriyle çekilen fotoğrafını göstererek, “Fotoroman Süleyman’ın fotoğraflarından. Yanında kim var biliyor musunuz? Hiranur Vakfı’nın yetkilileri” dedi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 12:05
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Sera Kadıgil kendisine cinsiyetsiz diyen bakan Soylu’ya açtı ağzını yumdu gözünü. Hiranur Vakfı yetkilileriyle fotoğrafını gösterdi

Sera Kadıgil kendisine cinsiyetsiz diyen bakan Soylu’ya açtı ağzını yumdu gözünü. Hiranur Vakfı yetkilileriyle fotoğrafını gösterdi
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CHP’den istifa edip Türkiye İşçi Partisi’ne geçen Sera Kadıgil, TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşmelerinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmasının ardından kürsüye çıkan Kadıgil Soylu’ya hitaben, “Sayın bakan arkamdan ‘LGBTİ’ci’ demiş, ‘cinsiyeti yok’ demiş. Sayın bakan dedim herkesten özür dilerim. Süleyman ben cinsiyetsiz değilim. Her 25 Kasım’da her 8 Mart’ta bir bir titreyerek yasaklamaya çalıştığın kadınlardan biriyim” diye konuştu.

“BENİ 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU MÜRİDİNE EŞ DİYE VEREN ŞEREFSİZ TARİKAT ŞEYHİ İLGİLENDİRİR”
Beni ne ilgilendirir biliyor musunuz? 6 yaşındaki çocuğu 30 yaşındaki müridine eş diye veren o şerefsiz tarikat şeyhi ilgilendirir.

Beni ne ilgilendirir biliyor musun? 2020 yılında ben o çocuğu koruma altına aldım diyip de ağzını açıp tek laf etmeyen, o tarikatın kapısını basmayan, ne Yusuf Ziya Gümüşel’e ne çocuk tecavüzcüsü kadir istekliye tek bir laf edemeyen, onları tutuklatamayan sonra da utanmadan aile bakanı diye burada oturan o kadın ilgilendirir beni.

SÜLEYMAN SOYLU’NUN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ
Elindeki fotoğrafı gösteren Kadıgil, “Fotoroman Süleyman’ın fotoğraflarından. Yanında kim var biliyor musunuz? Hiranur Vakfı’nın yetkilileri. Hani yaşında çocuğu tarikatına eş yapanlar var. İşte beni bu ahlaksızlıklara ağzını açıp iki laf edemeyenler ilgilendirir” dedi.

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Hasan Gül
11.12.2022 13:11
Bu ne kendini bilmezlik Türkiye Cumhuriyetinde cumhuriyet kurulduğundan beri böyle bir bakan göreve gelmemiştir. Anası babası iftihar ediyordur. Nasıl bir çocuk yetiştirdik diye.  
 
yigit
11.12.2022 12:43
edep ve hayanın geldiği noktaya bakın.Biri bakan! biri vekil!Bizlerin vergi ve alın teriyle aldıkları paraları hak ediyoırlar mı ey uykudakiler bir cevap verin din,iman sahipleri nerdesiniz?!!!!!  
 
ali hacı
11.12.2022 12:42
ugraşmayın sss sülü ile cocukken cok fotoroman okumuş ben de bende böyle olmak istiyorum demiş onun icin bolbol resimleri var ellemeyin gari oglanı  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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