Serdal Adalı listesinden bir yöneticiyi daha açıkladı

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, daha önce açıkladığı 2. Başkan Metin Keçeli ve Sportif Direktör Mehmet Özdilek’ten sonra Yönetim Kurulu üyesi olarak Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği Başkanı Mahir Kaplan’ı açıkladı.

MAHİR KAPLAN KİMDİR?

14.09.1975 Diyarbakır doğumlu olan İnşaat Mühendisi Mahir KAPLAN , Evli ve 2 çocuk babasıdır. İstanbul Vefa Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1998 yılında bitirme tezini “Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi” üstüne yaparak mezun olmuştur.

Eşiyle birlikte 2007 yakında UMART mimarlığı kurdu. Birçok eski eserin restorasyonunda görev alan Mahir Kaplan faaliyetlerine hem ulusal hem de uluslararası alanda devam etmektedir.

Serdal Adalı'nın yaptığı paylaşım şu şekilde;

''Kadromuzu tanıtmaya devam ediyoruz. 2. Başkan Metin Keçeli ve Sportif Direktör Mehmet Özdilek’ten sonra Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak bu yolda yanımızda olacak bir diğer ismi, Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği Başkanı Mahir Kaplan’ı tanıtmaktan memnuniyet duyarım.

Mahir Bey ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir iş insanı ve inşaat mühendisidir. Ülkemize ve dünyaya yeniden kazandırdığı tarihi yapılarla tanınır. Beşiktaşımıza da çok şey kazandıracaktır.''

ADALI EGE BÖLGE TOPLANTISINDA KONUŞTU

Serdal Adalı'nın Ege bölge toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde;

- Bize birilerinin devamı dediler. Biz o devamı dedikleri başkanların karşısına çıkıp başkan adayı olduk. O zamanlar da Beşiktaş sevgimizle elimizi taşın altına koymuştuk. Bugün de bir kartal gibi hürüz. Bir Kartal gibi gözümüz yükseklerde!



- Bugün en büyük ve öncelikli projemiz futbol takımını bir an önce ayağa kaldırmaktır.



- Bize çok fazla transfer konuşuyor diyorlar, sizlere soruyorum. Rakiplerimiz hem ligde hem Avrupa’da iyi sonuçlar alırken, sokaklarda rakip takim formalı çocuklar yıldız futbolcu isimlerini bağırırken Beşiktaşımızın bunlara hakkı yok mu?



- Beşiktaş tarihinin en fazla maça çıkan oyuncularından biri, efsanemiz Şifo Mehmet hocamız bizimle birlikte. Biz popülizm için transfer yapmayacağız, takımın kalitesini yükseltmek zorundayız. Bu transferleri yaparken de gerekirse biz karşılayacağız, gerekirse sponsor bulacağız, takım için ne gerekiyorsa onu yapacağız.



- Göreve geldiğimizde merhum başkanımız Süleyman Seba’dan sonra Beşiktaş’a bir tapu kazandıran ilk yönetim olmak istiyoruz. Ümraniye’nin tapusunu Beşiktaşımıza kazandıracak, burada Beşiktaş futbol akademisini cok daha gelistirecek, Gelecek nesillerin tohumlarını burada atacağız.



- Basketbol takımımıza yeni ve modern bir basketbol salonu, içerisinde altyapı sporcularımızın da eğitim alacağı bir spor alanı kazandırmak istiyoruz. Bunun somut calismalarina baslamis durumdayiz. Onemli bir salon isim sponsor esliginde bu projeyi hayata gecirecegiz.



- Kadın voleybol takımımız geçtiğimiz sezonlarda küme düştü. Burada da gereken hamleleri yapacağız. Beşiktaşımızın adını bir daha böyle bir cümlede görmeyecek, duymayacaksınız.



- Önceki gün stadımızın yapım aşamasında görev alan mimarlarımızla buluştuk.Göreve geldiğimizde koltuk duzeninin degistirilmesiyle stadımızın kapasitesini 52.000’ e çıkaracak çalışmaları yapıyoruz.



- Ben; son 13 yıl içerisinde Beşiktaş’ta iki ayrı dönem ikinci başkanlık yaptım ve Baskan adayi oldum Beşiktaş’ın ne zaman bana ihtiyacı olduysa orada oldum. Bugün de buradayım. Beşiktaş’ın son 20 yılında yönetimlerde, kongrelerde, feda projesinde, Bırakmam Seni kampanyasında, Beşiktaşımızın müsabakalarında tribünlerde olmayanlar bize son 20 günde aday oldu diyorlar.



- Öğrenciler için her noktada farklı fiyatlandırmalara gidecek, bilet fiyatlarından lisanslı ürünlere kadar Beşiktaş’ı her gelir düzeyi için ulaşılabilir bir marka haline getireceğiz.



- en çok önem verdiğimiz konulardan biri de Kartal Yuvası mağazalarımızdır. Ürün çeşitliliği, fiyatlandırmalar ve işleyiş konusunda alacağımız bütün geri dönüşleri değerlendireceğiz. Tedarik sıkıntılarını çözecek, mağazalarimiza en iyi yardimci olacagiz.



- Ben size önceki dönemlerdeki gibi “zaman verin, enkaz devraldım” söylemlerini etmeyeceğim. Göreve geldiğimizde şimdiki söylemlerimizin derhal hayata geçtiğini göreceksiniz.

- Başkanlık seçimlerinde rakibimiz olan Hasan Bey’in Seba başkanımızı kendisiyle ilişkilendirmeye çalıştığını görmekteyim. Onursal Başkanımız Süleyman Seba kulübümüzün ortak değeridir. Kişilerin, grupların değil Beşiktaş’ın onursal başkanıdır. Onursal başkanımızın adının seçim konuşmalarında geçmekten çok daha fazla anlam ifade ettiğinin bilincindeyiz.

-Bugün geldiğimiz kötü durumun başlangıcı, şampiyon olan teknik direktörle (Sergen Yalçın) sözleşme uzatmak için bekleterek başladı.

-Futbol Akademisi için düşündüğümüz ve şu an izinlerini beklediğimiz bir yer var. Hayata geçirdiğimiz zaman oranın adını Serpil Hamdi Tüzün Tesisleri koyacağız.