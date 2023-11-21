Hasan Arat'tan Beşiktaş'a transfer müjdesi. PSG Başkanı'yla fotoğraf paylaştı

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat, sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat'tan Beşiktaş'a transfer müjdesi. PSG Başkanı'yla fotoğraf paylaştı

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat, Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

DOHA'DA BİR ARAYA GELDİLER
Arat sosyal medyadan yaptığı duyuruda, "Değerli Beşiktaşlılar... Bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha’da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor. Beşiktaşımız için hayırlı olsun. #BuYolBeşiktaşlılarınYolu" ifadelerini kullandı.

SEÇİM NE ZAMAN?
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir." denildi.

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