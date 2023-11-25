Serdal Adalı'dan Atatürk vurgusu: Tarif edilemez bir onur

Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı'nın, Ankara turundaki ilk durağı Anıtkabir oldu.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Serdal Adalı'dan Atatürk vurgusu: Tarif edilemez bir onur

Beşiktaş'ta; 26 Kasım-3 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı'nın seçim turları devam ediyor. Ankara'ya giden Serdal Adalı'nın ilk durağı Anıtkabir oldu.

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Serdal Adalı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Ankara bizim icin bugün ve daima Atamızdır, Anıtkabirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; hem Beşiktaşımız, hem de bizim için her zaman önceliktir" ifadesini kullandı.

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Serdal Adalı şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük coşku ile kutladığımız bugünlerde, cumhuriyetimizin her daim izinde 120 yılı geride bırakan Beşiktaş JK’nın Başkan Adayı olarak huzurunuzda bulunmak, tarif edilemez bir onurdur."

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"Tarihe adını yazdıran binlerce sporcusu, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla Beşiktaş camiası olarak, Atamızın çizdiği yolda ilke ve inkılaplarının ışığında durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz.

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