Serdal Adalı'dan Atatürk vurgusu: Tarif edilemez bir onur

Beşiktaş'ta; 26 Kasım-3 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Serdal Adalı'nın seçim turları devam ediyor. Ankara'ya giden Serdal Adalı'nın ilk durağı Anıtkabir oldu.

Serdal Adalı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Ankara bizim icin bugün ve daima Atamızdır, Anıtkabirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; hem Beşiktaşımız, hem de bizim için her zaman önceliktir" ifadesini kullandı.

Serdal Adalı şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük coşku ile kutladığımız bugünlerde, cumhuriyetimizin her daim izinde 120 yılı geride bırakan Beşiktaş JK’nın Başkan Adayı olarak huzurunuzda bulunmak, tarif edilemez bir onurdur."

"Tarihe adını yazdıran binlerce sporcusu, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla Beşiktaş camiası olarak, Atamızın çizdiği yolda ilke ve inkılaplarının ışığında durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz.”