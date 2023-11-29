Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu. Adalı, listesini bugün saat 16.00'da Divan Kurulu'na teslim edecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu

Ajansspor'da yer alan habere göere, Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini oluşturdu.

Adalı, listesini bugün saat 16.00'da Divan Kurulu'na teslim edecek..

İşte Adalı'nın yönetim kurulu listesi:

- Metin Keçeli

- Çağatay Abraş

- Prof. Dr. Ufuk Akçiğit

- Orhan Özalp

- Mahir Kaplan

- Hazal Kalkavan Karahan

- Aykan Aydın

- Kaan Kasacı

- Mustafa Mollaoğlu

- Hakan Daltaban

- Fırat Fidan

- Numan Akpınar

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