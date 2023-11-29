Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu

Ajansspor'da yer alan habere göere, Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini oluşturdu.
Adalı, listesini bugün saat 16.00'da Divan Kurulu'na teslim edecek..
İşte Adalı'nın yönetim kurulu listesi:
- Metin Keçeli
- Çağatay Abraş
- Prof. Dr. Ufuk Akçiğit
- Orhan Özalp
- Mahir Kaplan
- Hazal Kalkavan Karahan
- Aykan Aydın
- Kaan Kasacı
- Mustafa Mollaoğlu
- Hakan Daltaban
- Fırat Fidan
- Numan Akpınar
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