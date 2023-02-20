Fenerbahçe'de flaş Serdar Dursun gelişmesi. Talipleri artıyor

Fenerbahçe'nin santrforu Serdar Dursun için transfer haberleri yeniden gündeme geldi.

POLONYA'YA CEVABI BELİRSİZ

Takvim'in haberine göre; Çin'in Yatai kulübü Serdar Dursun'u transfer etmek için oyuncunun menajerine teklifte bulundu. Ancak Serdar Dursun'un bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Bir transfer iddiası da Polonya'dan geldi. Polonya'nın Rakow Czestochowa takımı da başarılı golcüyü transfer etmek için devreye girdi.

Ancak bu teklife Serdar Dursun'un ne cevap verdiği ise bilinmiyor.