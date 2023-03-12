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Serdar Ortaç kardeşini son yolculuğuna uğurladı

Serdar Ortaç'ın yaklaşık bir yıldır hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç, hayatını kaybetti. Serkan Ortaç, Suadiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Serdar Ortaç, daha önce kardeşinin H1N1 virüsü kaptığını söylemişti

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 16:24
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Serdar Ortaç kardeşi Serkan Ortaç'ı son yolculuğuna uğurladı

Serdar Ortaç kardeşini son yolculuğuna uğurladı
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Şarkıcı Serdar Ortaç, aldığı haberle sarsıldı. Ortaç'ın yaklaşık bir yıldır hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç, 40 yaşında hayata veda etti.

Habertürkten Eren Gürel'in haberine göre; Serkan Ortaç, Suadiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

erdar Ortaç'ı ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Cenazeye katılanlar arasında; Polat Yağcı, Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever ve Mehmet Aslan vardı.

53 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç, kardeşinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti. Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç, yürürken yanındaki kişilerden destek aldı.

KARDEŞİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Öte yandan daha önce kardeşi için dua isteyen Serdar Ortaç, "Kardeşim Serkan yoğun bakımda. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Lütfen dua edin" demişti.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Hayatını kaybeden Serkan Ortaç, 2 çocuk babasıydı.

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