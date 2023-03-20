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Serdar Ortaç'tan satılık villa: 8 oda, 4 salon, 4 banyo: Fiyatı...

Şarkıcı Serdar Ortaç, İstinye'deki villasını satışa çıkardı. Ortaç, 750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu evi için 82 milyon TL istiyor.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 11:29
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Serdar Ortaç villasını satıyor

Serdar Ortaç'tan satılık villa: 8 oda, 4 salon, 4 banyo: Fiyatı...
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2. Sayfa'nın haberine göre; Kumar ve nafaka borçlarıyla uzun süredir gündemden düşmeyen ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç, İstinye'deki evini iddialara göre satışa çıkardı.

İstinye'deki evini satmak için harekete geçen Serdar Ortaç, Anadolu Yakası'na taşınmak istiyor.

Ortaç'ın hayali ise bir yalıda oturmak...

Şarkıcı takipçilerine "Avrupa Yakası'ndan taşınıyorum. Beykoz, Kavacık, Kanlıca'da denize sıfır bir yalı olabilir. Karşı tarafta satılık kiralık varsa haber verin" dedi.

Ortaç, uzun yıllar her ay 120 bin TL ödediği İstinye’deki ikiz villasını eski eşi Chloe ile oturmak için 2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı.

Öte yandan Ortaç, son aldığı krediyi ödeyemediğini belirterek, “Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca (Ziraat Bankası) devlet bankası, ‘Sen Serdar Ortaç’sın seni mahkemeye verir miyiz evlat?’ dedi ve borcumu 8 ay erteledi” ifadelerini kullanmıştı.

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