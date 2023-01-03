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  • Seren Serengil'in köpeğinin fıtık ameliyatı faturasını paylaşıp isyan etti

Seren Serengil'in köpeğinin fıtık ameliyatı faturasını paylaşıp isyan etti

Seren Serengil, sosyal medya paylaşımında köpeğinin fıtık ameliyatına 18 bin TL ödediğini ve 5 köpeğinin aylık 30 bin TL masrafı olduğunu söyleyerek isyan etti.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 08:55
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Seren Serengil köpeklerinin aylık masrafından şikayetçi

Seren Serengil'in köpeğinin fıtık ameliyatı faturasını paylaşıp isyan etti
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Seren Serengil sosyal medya hesabından, "Hayvanlar için veteriner ücretleri insanlara uygulanan rakamlarla aynı. Niye muamele aynı değil? Niye hakları aynı değil?" diyerek sitem etti.

Hayvanseverliğiyle bilinen ve köpek sahibi olan Seren Serengil, bir süredir köpeğinin ameliyat süreciyle ilgileniyor. Köpeğinin iyileşmesi için günlerdir uğraşan Serengil, veterinere verdiği ücretlere sessiz kalamadı.

"KÖPEKLERİMİN AYLIK MASRAFI 30 BİN TL"

Instagram hesabından köpeğinin tedavi masraflarının yer aldığı makbuzu yayınlayan Seren Serengil, "Noynoy'un fıtık ameliyatı 18 bin TL. Helali hoş olsun da benim beş köpeğim var aylık veteriner, mama, kuaför bakımları 30 bin TL'yi buluyor. Hayvanlar için veteriner ücretleri insanlara uygulanan rakamlarla aynı niye muamele aynı değil? Niye hakları aynı değil?" diyerek isyan etti.

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Doğrucu
3.01.2023 11:31
Hava mı atıyor, görmemişliğini mi sergiliyor, belli değil. O zaman 5 tanesine bakma!  
 
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