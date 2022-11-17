Seren Serengil ile annesi arasında 30 milyonluk ev krizi. Kızım beni kandırdı

Seren Serengil ile annesi Nevin Teoman davalık oldu. Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, noterden imzasını alıp Bostancı'daki evinin tapusunu kendi üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil'e dava açtı.

TAPUYU ÜZERİNE ALDI

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ı Ankara'da GATA'ya götürüp sağlık heyetine soktu ve vasiyetini yazdırdıktan sonra ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptırıp noterden annesinin imzasını aldı.

Ardından Teoman'ın Suadiye'de piyasa değeri 30 milyon lira olan dairesinin tapusunu kendi üzerine aldı.

KIZINA DAVA AÇTI

Maddi sıkıntı içerisinde olan Nevin Teoman, dairesini satılığa çıkarmak istediğinde tapunun kendisinin üzerinde olmadığını, Seren Serengil'in üzerine geçtiğini öğrenince kızına dava açtı.

Nevin Teoman'ın avukatı "Seren Hanım ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptı. Bu sözleşmeye göre annesine ölünceye kadar bakması, sağlık, bakım, beslenme, giyim ve benzeri tüm ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Ancak bunların hiçbiri sağlanmadı" diyerek daha önce yapılan tüm işlemlerin iptalini istedi.

Nevin Teoman, ilk evliliğinden olan kızı Fulya Telli'nin kendisine maddi-manevi destek olduğunu, Serengil'in ise hiçbir yardımının olmadığını, özel sağlık sigortasını dahi ödemediğini belirtti.

"25 YILDIR TÜM İHTİYAÇLARINI BEN KARŞILIYORUM"

Seren Serengil ise annesinin kendisine yönelik suçlamalarını reddetti: "Annemin 25 yıldır tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyorum, kız kardeşim Fulya'ya para gönderip anneme yardım ediyorum. Annemin vasiyetiydi zaten, 'Suadiye'deki evi sana vereceğim' diyordu. Noterde de bunu kendisi beyan etti."

