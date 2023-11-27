Seren Serengil’in sevgilisinden evlilik açıklaması

Seren Serengil, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisinden ayrıldığını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

Serengil, ilk olarak Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladığı mesajda, "İki çocuğun var, evlisin. Ahlaksız" ifadelerini kullanmıştı.

"UMARIM HİÇBİR KADIN BENİM UYANDIĞIM SABAHA UYANMAZ"

Şarkıcı, daha sonra yayınladığı gönderiye, "Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar, kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır" sözünü paylaşan ünlü isim, gönderisine; "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz... Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi. Sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma isyan ettim ilk defa dün gece. 'Evli, iki çocuğuyla kocasını aldatan; namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdin de, bana vermedin' dedim" notunu düşmüştü.

Ancak ünlü çiftin ayrılığı uzun sürmemiş, Serengil; kendisinin aldattığını ima ettiği Tohma'ya geri dönmüştü. Tohma, "Üçüncü şahıslarla ilgili ya da aldatılma durum yok. Sadece bir yanlış anlaşılma oldu, o yardım döneminde telefonla çok sık konuşmadan dolayı. Ben de gidip özür diledim. Dört yıllık güzel bir sürecimiz var. Kötü günleri, hastalık sürecini hep birlikte atlattık biliyorsunuz. Hafta ortası Avrupa'ya birkaç günlüğüne tatile gidip geleceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

İkili, son olarak Mustafa Rahman Tohma'nın sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği 'evlilik' yanıtıyla gündeme geldi.

Serengil ile yılbaşı ağacı süslerken çekilen bir videolarını 104 bin takipçisi buluna Instagram sayfasından paylaşan Tohma'ya, bir sosyal medya kullanıcısından "Bence siz evlenin. İçimden geldi, çok yakışıyorsunuz. Maşallah" mesajını yazdı.

Tohma ise bu yoruma "Biz evliyiz kalbimizde... Seren böyle istiyor ve ben de ona saygı duyuyorum." diye cevap verdi.

