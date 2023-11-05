Deniz Akkaya Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'yı topa tuttu. ''Arsızlık ve yüzsüzlük bunlarda ata sporu olmuş''

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından Deniz Akkaya paylaşımlarda bulundu. Daha önce de davalık olduğu Selin Ciğerci ve eski kocasını hedef alan Akkaya, paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Gizem Ertürk
Deniz Akkaya Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'yı topa tuttu. ''Arsızlık ve yüzsüzlük bunlarda ata sporu olmuş''

Vergi kaçırma ve kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen ve mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da içinde olduğu çok sayıda isim tutuklandı. Kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen bu isimler sonrası Selin Ciğerci ve eski eş Gökhan Çıra da çeşitli iddialarla gündeme geldi.

640xauto-001.webp

Gazeteci Murat Ağırel, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında kara para aklama iddialarında bulundu. Deniz Akkaya ise bu yayınları izleyerek bir dönem kavga ettiği Ciğerci'yi hedef aldı.

640xauto-1-001.webp

"AÇIKLAMAYA CEVAP VER"

Akkaya "Gökhan Çıra beş parasız adamdı, nereden kazandığını ben nereden bileyim diyor. Vallahi biz de bilemiyoruz cevap da yok Dilan Polat cevabı gibi bunları da Allah çok seviyor belli ki" dedi.

640xauto-2-001.webp

Selin Ciğerci ve eski kocası Gökhan Çıra'yı hedef gösteren Deniz Akkaya "Sen önce bu merdiven altı ürünlerinle ilgili olarak açıklamaya cevap ver" dedi.

640xauto-3.webp

640xauto-4.webp

İlgili Haberler
Deniz Akkaya'dan Musevilere destek mesajı. Sözleri olay oldu
Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar
Haluk Levent şikayetçi olmuştu! Deniz Akkaya ifade verdi
Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İsmailağa Cemaatinin yeni hedefi Acun Ilıcalı oldu. Boykot çağrısında bulundular Gündem
İsmailağa Cemaatinin yeni hedefi Acun Ilıcalı oldu. Boykot çağrısında bulundular
O kırışıklıkları olanlar dikkat Sağlık
O kırışıklıkları olanlar dikkat
ChatGPT’ye yeni rakip geldi. Elon Musk yapay zekaya da el attı Teknoloji
ChatGPT’ye yeni rakip geldi. Elon Musk yapay zekaya da el attı
O besinlerden uzak durun Sağlık
O besinlerden uzak durun
5 Kasım Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Kasım Pazar bugün hangi diziler var? Magazin
5 Kasım Pazar TV yayın akışında ne var? 5 Kasım Pazar bugün hangi diziler var?
Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi Gündem
Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi
THY uçağı zorunlu iniş yaptı. Silahlı kişi ortalığı karıştırdı Gündem
THY uçağı zorunlu iniş yaptı. Silahlı kişi ortalığı karıştırdı