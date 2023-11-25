Seren Serengil'e hapis şoku. Hadise'ye hakaret suçundan yargılanıyordu

Şarkıcı Hadise'nin, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle Seren Serengil'e açtığı davada, savcılık, Serengil'in zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret suçundan hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

KAYNAK: İHA
Seren Serengil'e hapis şoku. Hadise'ye hakaret suçundan yargılanıyordu

Hadise'nin, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine 'karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini' şeklinde rencide edici sözler sarf ettiği iddiasıyla sunucu Seren Serengil'e açtığı davanın görülmesine devam edildi. Mütalaasını açıklayan savcılık, Serengil'in 2 yıl 11 aya kadar hapsini talep etti.

1675429598686-seren.jpg

"HADİSE'YE HAKARET ETMEDİM, KARAKTERSİZ DEMEK HAKARET DEĞİLDİR"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Hadise Açıkgöz'ü avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu temsil ederken, tutuksuz sanık Seren Serengil ile avukatı mahkemede hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Serengil, "Ben yıllardır sabah programı yapıyorum. Topluma mal olmuş kişilerle ilgili haberler yorumlanmaktadır. Yaptığımız programda müşteki Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi ile arasında bir ilişki olması haberini yorumladık.

hadise-ye-hakaret-ettigi-iddiasiyla-yargilanan-16565271-2286-m.jpg

Program sırasında müştekiyi kast ederek, 'eğer böyle bir karaktersizlik yaptıysa çıksın özür dilesin' dedim. Karaktersiz kelimesi, TDK sözlüğüne bile bakıldığında hakaret içeren bir kelime değildir, 'karakteri zayıf' anlamına gelmektedir. Kaldı ki suç olan bir şey yapsam RTÜK kanalımıza müdahale ederdi, böyle bir şey de olmadı" şeklinde konuştu.

hadise-ye-hakaret-ettigi-iddiasiyla-yargilanan-16565271-9549-m.jpg

HADİSE'NİN AVUKATI: SAVUNMASI DOĞRU DEĞİL, SÜREKLİ HAKARETTE BULUNDULAR

Müşteki Hadise'nin avukatı Müezzinoğlu ise "Sanığın savunmaları doğru değildir. Sanık ve aynı programda görev yaptığı arkadaşları sistematik bir şekilde güncel olmayan bir habere dayanarak müvekkilime sürekli hakarette bulunmaktadır. Eğer sanık ceza almazsa sürekli bir şekilde müvekkile aynı saldırıları yapmaya devam edecektir. Cezalandırılmasını talep ederim" ifadelerini kullandı.

MÜTAALA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Seren Serengil'in yorumcu olduğu televizyon programında müşteki Hadise hakkında 'karaktersiz, yalancı, mahkemeye verse de bütün pisliklerini' şeklinde rencide edici sözler sarf ettiğini anlattı.

2 YIL 11 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanık Serengil'in zincirleme şekilde 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 4 aydan 2 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. "

SERENGİL: BERAATIMI İSTİYORUM

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Serengil, "Kesinlikle hakaret sözü sarf etmedim. Müşteki Hadise'yi tanımıyorum, neden ona karşı bir kinim ya da nefretim olsun? Beraatımı talep ederim" diye konuştu. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İlgili Haberler
Seren Serengil Cübbeli Ahmet’ten şikayetçi oldu
Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya büyük şok! Hadise'nin açtığı davada karar çıktı
Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında karar çıktı
Hadise’den Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya tazminat davası
Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme. Ezeli rekabet fiyatlara da yansıdı Spor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme. Ezeli rekabet fiyatlara da yansıdı
Duygu Sarışın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı Magazin
Duygu Sarışın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı
Emekliye 3 yıl boyunca ücretsiz ‘Son 5 gün kaldı’ Ekonomi
Emekliye 3 yıl boyunca ücretsiz ‘Son 5 gün kaldı’
Çanakkale’de 101 kaçak yakalandı Gündem
Çanakkale’de 101 kaçak yakalandı
Balıkesir’de operasyon 67 gözaltı Gündem
Balıkesir’de operasyon 67 gözaltı
Bafra’daki şok uygulamada 1 442 şahıs sorgulandı Gündem
Bafra’daki şok uygulamada 1 442 şahıs sorgulandı
Kira zammı Erdoğan'ı hayrete düşürdü: İnsaf ya, olacak şey değil Gündem
Kira zammı Erdoğan'ı hayrete düşürdü: İnsaf ya, olacak şey değil