Sergen Yalçın kabusu yaşadı. 'İstifa' sesleri Antalya'da yankılandı. Eren Bozdaş yazdı

Trendyol Süper Lig’in 26. Haftasında Antalyaspor sahsında ligin son sırasında bulunan İstabulspor ile karşılaştı.

Antalya Stadyumu’nda 5 bin futbolsevere karşı oynanan mücadele dengeli başladı.

İKİ TARAF DENGELİ BAŞLADI

Ev sahibi ekip organize ataklar ile rakip kaleyi zorlarken İstanbulspor geçiş hücumları ile tehlike yarattı.

5. dakikada Antalyaspor’da sol kanattan açılan ortada yükselen Buksa’nın kafa vuruşu az farkla yukardan auta çıktı.

6. dakikada ise İstanbulspor’da ceza yayının sağ tarafında topu alan Sambissa kaleyi yokladı. Topu parmaklarının ucuyla çelmeyi başaran Leite topu kornere çeldi.

7. dakikada yine bir geçiş oyunu atağında topu alan Mamadou ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti. Ancak kalesinde devleşen Leite topu yine kornere göndermeyi başardı.

Mücadelenin ilk 10 dakikasının ardından topun kontrolünü iyice eline alan Antalyaspor daha organize bir şekilde paslaşmaya başlayınca konuk ekip kendi yarı sahasına çekilmek zorunda kaldı.

BUKSA PERDEYİ AÇTI

14. dakikada Antalyaspor’un paslaşarak kullandığı organize kornerde top sol taraftan arka direğe doğru gönderildi. Topu kafasıyla yere indiren Van de Streek Buksa’ya harika bir pas attı. Kale çizgizinin hemen önünde sağ ayağıyla topu kaleye gönderen Buksa perdeyi açtı.

BUKSA'DAN ART ARDA GOLLER

İlk golden hemen 2 dakika sonra Antalyaspor’da Güray topu güzel bir ara pasıyla ceza sahasına sarkan Buksa ile buluşturdu. Sol çaprazdan topun dibine giren Buksa’nın şutu arka direğe çarparak kaleye girdi ve fark ikiye çıktı.

Antalyaspor art arda gelen iki golün ardından daha defansif bir oyuna çekilirken İstanbulspor’un kendini ancak 20 dakika sonra toparlayabildi.

32. dakikada İstanbulspor’da ceza sahasına giren Sambissa’nın şutu defansa çarparak kaleye yöneldi. Leite yön değiştiren top sonrası bir anlığına afallasada gole izin vermedi.

43. dakikada bu sefer Emir Kaan ceza sahası dışından şutunu çeksede Leite bir kez daha kalesinde devleşti.

İLK YARI SONA ERDİ

Başka önemli pozisyonun olmadığı ilk yarı böylece 2-0 Antalyaspor’un üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarıda mücadeleye bambaşka bir oyun damga vurdu.

İstanbulspor geride olmanın yarattığı gerginlik topun kontrolünü eline alırken iki takımda bu sefer ceza sahasına uzun ara pasları ile pozisyon bulmayı denedi.

60. dakikada Ali Yaşar’ın uzun pasında topu bomboş bir şekilde önünde bulan Emrehan yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi.

EMREHAN FARKI 1'E İNDİRDİ

74. dakikada Mamadou’nun ara pasıyla ceza sahasına sarkan Emrehan ceza sahasının sağından direk dibine yolladığı şutla farkı 1’e indirdi.

85’te ceza sahasının sağından şansını deneyen Jackson’un şutu Leite’nin müdahalesi ile kornere gitti.

ALİ YAŞAR SAKATLANDI

90+2’de ise üzücü bir olay yaşandı. İstabulspor’un kaptanı Ali Yaşar yaşadığı sakatlık sonrası sedye ile oyundan çıkarak ambulansa götürüldü.

İSTANBUL SON ANDA BERABERLİĞİ BULDU

90+6’da İstanbulspor penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan uzun taç atışı ile ceza sahasına sarkan Eren yerde kaldı. Maçın hakemi Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen Jackson durumu 2-2’ye getirdi ve maç böyle bitti.

ANTALYA'DA 'İSTİFA' SESLERİ

Son anda gelen gol sonrası yıkılan Antalyaspor taraftarları uzun süre ‘yönetim istifa’ tezahüratı yaptı.