Hugh Dallas'tan VAR kayıtları ile ilgili açıklama

Aytunç Akın
Hugh Dallas'tan VAR kayıtları ile ilgili açıklama
TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Dallas'tan VAR kayıtlarına dair açıklamalar yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, İngiliz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hakemlerin baskı altında iletişim becerilerini geliştirmek için THY pilotları ile çalışma yapıldığını söyleyen Dallas, "Bu hafta İstanbul'daydım ve hakemlerle konuşmaları için THY'den pilotlar getirdik. Howard Webb de İngiltere'de benzer bir şey yapmıştı ve iyi karşılanmıştı." dedi.

''SES KAYITLARI YAYINLANACAK''
VAR kayıtları ile ilgili konuşan Dallas, "Bu hafta sonundan itibaren tüm önemli olaylarda konuşmanın ses kaydı yayınlanacak. Hakemler ve VAR arasındaki bu diyaloglar net ve doğru olmalı." ifadelerini kullandı.

Sözlerine "Türkiye'de futboldaki coşku nedeniyle, her yorumun inceleneceğini biliyoruz. Bu giderek daha da yaygınlaşacak. İspanya'da zaten VAR kayıtları açıklanıyor." şeklinde devam eden Dallas, "Sonuç olarak bu, şeffaflığı, hakemlerin ve VAR arasında saklayacak hiçbir şey olmadığını gösterecek." şeklinde konuştu.

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