Hakan Çalhanoğlu Milan'ı pişman etti

Bahar Yıldırım
Hakan Çalhanoğlu Milan'ı pişman etti
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da gündeme oturdu.

Milan'dan Inter'e transfer olan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinde sergilediği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.

Milan'ın eski teknik direktörü Arrigo Sacchi, Hakan ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sacchi, 2021 yılında Inter'e kaptırılan Hakan'ın Milan'ın en büyük pişmanlığı olduğunu aktardı.

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''EN BÜYÜK PİŞMANLIK HAKAN'IN INTER'E KAPTIRILMASI OLDU''
Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuşan Sacchi, "Milan'ın en büyük pişmanlığı Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e kaptırılması oldu. Her zaman üst düzey bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Milan'da on numara olarak oynuyordu. Inter'de oyun kurucu rolüyle orta sahanın merkezinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

''ONU GERİ ALMASI KADAR DOĞAL BİR ŞEY OLAMAZ''
Milan'ın eski yıldız isimleri Kessie, Brahim Diaz, Paqueta ve De Ketelaere için de konuşan Sacchi, "Milan'ın pişmanlık duyması normal. Afrika Kupası'nı kazanan Kessie, Brezilya'da sürekli kadroda olan Paqueta ve Real Madrid'e dönen Diaz'ın performansları Milan adına üzücü oldu." dedi.

Milan'ın Real Madrid'den kiraladığı ve daha sonrasında İspanyol ekibine geri dönen Brahim Diaz'dan bahseden İtalyan teknik adam, "Diaz konusunda mesele çok basit. Real Madrid size bir oyuncuyu ödünç verirse ve onun geliştiğini görürse onu geri alması kadar doğal bir şey olamaz." sözlerini sarf etti.

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