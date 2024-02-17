Trabzonspor'un transfer planı belli oldu. Abdullah Avcı açıkladı

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'un transfer planı belli oldu. Abdullah Avcı açıkladı
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kulübün transfer stratejisini açıkladı.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı “Ara transferde Thomas Meunier’yi kadromuza kattık. Çok fazla harcama yapmak istemedik ama gelecek sezon için transfer planlarımıza şimdiden başladık” diye konuştu.

Scout ekibi Brezilya ve Arjantin’de futbolcu arayışlarına girecek.

Yaz transfer sezonunda savunma, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine güçlendirme yapılacak.

Fırtına sadece A Takım için değil, alt yapılar için de futbolcu arıyor.

Türkiye çapında futbolcu seçmeleri sürüyor.

10 kişilik ekibin seçtiği 12 ila 16 yaş arası gelecek vadeden futbolcular alt yapıya alınıyor. Bu genç yeteneklere konaklama ve eğitim olanakları da sağlanıyor. Gelecekte bu oyunculardan yıldızlar çıkması hedefleniyor.

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