Quaresma'nın neden Beşiktaş'a dönmediği ortaya çıktı. İşin içinde Samet Aybaba da varmış

Barış Atakan
Quaresma'nın neden Beşiktaş'a dönmediği ortaya çıktı. İşin içinde Samet Aybaba da varmış
Beşiktaş'ın Portekizli eski yıldızı Ricardo Quaresma'nın yeniden siyah-beyazlı takıma döneceği iddiaları ortaya atılmıştı. Quaresma'nın oğlu Ricky, ''İşte babamın Beşiktaş'a dönmemesinin sebebi" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

2 dönem Beşiktaş forması terleten Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı taraftarın sevgilisi haline geldi.

Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un takımın başına geçmesiyle Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilmişti.

Yaklaşık 1,5 yıldır sahalardan uzak olan 40 yaşındaki Quaresma'nın Beşiktaş'a transferi gerçekleşmemişti.

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SAMET AYBABA'NIN YORUMU GÜNDEM OLMUŞTU
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile bir Beşiktaş taraftarının arasındaki diyalog, geçtiğimiz haftalarda gündeme oturmuştu.

Taraftarın 'Quaresma gelir mi?' sorusuna Samet Aybaba, 'Ne yapacağız Quaresma'yı' cevabı ile çok konuşulmuştu.

QUARESMA'NIN OĞLU RICKY'DEN PAYLAŞIM
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Quaresma'nın oğlu Ricky, sosyal medya hesabından bomba bir paylaşım yaptı.

''İŞTE BABAMIN BEŞİKTAŞ'A DÖNMEME SEBEBİ''
Ricky, paylaşımında Samet Aybaba'nın Quaresma sözlerini içeren haberi alıntıladı ve 'İşte babamın Beşiktaş'a dönmemesinin sebebi' ifadelerini kullandı.

İşte yapılan o paylaşım;

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BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK İZ BIRAKTI
Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasını 227 maçta giydi. Söz konusu maçlarda 38 gol atan Quaresma, 77 gol pası verdi.

Portekizli yıldız, Beşiktaş'la 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

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