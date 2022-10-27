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Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 00:06
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı koydu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, Kurul, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 15 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Viking Kağıt ve Selüloz AŞ (VKING) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle de 3 kişiye aynı yasağın uygulanması kararı alındı.

Toplam 18 isme getirilen yasak 27 Ekim tarihinden itibaren başladı. (AA)

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