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SPK iddiaları yargıya taşındı. İYİ Parti'den suç duyurusu

İYİ Parti, organize suç örgütü lideri iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in rüşvet iddiasında ismi geçenler hakkında Ankara Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:31
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SPK iddiaları yargıya taşındı. İYİ Parti'den suç duyurusu

SPK iddiaları yargıya taşındı. İYİ Parti'den suç duyurusu
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İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, Sedat Peker'in SPK'daki yolsuzluk ve rüşvet ağı iddialarında adı geçen eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski Türk Hava Kurumu Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Binali Yıldırım'ın Başdanışmanı Salih Orakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde Bank Asya ile dolaylı ilişkisi olan kişiler hakkında bile işlem yapılırken Ekim 1996'dan itibaren Bank Asya'da Proje Pazarlama Müdür Yardımcısı, Merter Şube Müdürü, Sultanhamam Şube Müdürü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürü ve Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun 16 yıl çalıştıktan sonra Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Üyesi ve ardından Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanarak aynı gün Halk Bankası Genel Müdürü yapıldığı, bunların ardından da Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na getirildiği belirtildi.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e 2013 yılında methiyeler düzdüğü ve eşi Ünsal Ban'ın ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eski rektörü olduğu belirtilen dilekçede eski Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım ve oğlu Emre Yıldırım'ın rüşvet ve yolsuzluktan tutuklandıkları hatırlatıldı.

"Basına detaylı olarak yansıyan günlerdir televizyonlarda, sosyal medyada yer alan ve kamuoyunda da büyük yankı bulan iddiaların Sayın Başsavcılığınız tarafından 'görülmemiş', görülse bile zaman bulunup okunmamış ve seyredilmemiş olması ihtimaline binaen” vatandaş sorumluluğu, devlet ve millet hassasiyetimiz ile işbu dilekçeyi hazırlayarak şikayette bulunmak zarureti hasıl olmuştur" denilen dilekçede, şüphelilerin TCK madde 220, 250, 251, 252, 255, 257, SPK Kanunu ve soruşturma kapsamında ortaya çıkacak diğer suçlardan cezalandırılması istendi.

Dilekçede Mine Tozlu Sineren'in Sedat Peker'in iddialarını doğruladığı bilgisi ile SPK'da yaşanan rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ayrıntılı biçimde yer verildi.

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YILMAZ ZAHIT
29.08.2022 19:20
Yolunuz açık olsun İYİ parti ve Genel Başkanım. Bütün TÜRK MİLLETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ umutlarını size bağladı, bir an önce geliniz gari. Dayanacak gücümüz kalmadı.  
 
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