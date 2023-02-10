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Çağla Şıkel'den ailesine ulaşılamayan çocuklarla ilgili açıklama

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, ünlü isimler de seferber oldu. Çağla Şıkel de deprem bölgesinde ailesine ulaşılamayan çocuklarla ilgili sorulara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın izniyle yaptığı bir açıklamayla ışık tutmaya çalıştı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 17:47
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Çağla Şıkel'den depremde ailesi bulunamayan çocuklarla ilgili önemli açıklama

Çağla Şıkel'den ailesine ulaşılamayan çocuklarla ilgili açıklama
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Ünlü isimler depremzedelere yardım etmek için kolları sıvarken, sunucu Çağla Şıkel'den de deprem bölgesinde annesi ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklara ilişkin açıklama geldi.

"KONUŞMAK ÇOK GÜÇ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile konuşarak bu açıklamayı yaptığını belirten Şıkel, Instagram sayfasından paylaştığı videoya; "Konuşmak çok güç ama bu bilgilendirme önemli... Lütfen paylaşalım!" mesajını yazdı.

"BAKANLIĞIN İZNİYLE YAPIYORUM"

Şıkel, "Herkese merhaba, deprem bölgesinde ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum" diyerek başladığı videosunda, şunları belirtti:

"Bu açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın izniyle yapıyorum. Sizler de lütfen paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. Bakanlık tarafından deprem bölgesinde ailesine ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarla için bir çağrı merkezi kuruldu. Öncelikle refakatsiz bir çocuk gördüğünüzde bakanlığın numaralarına 7/24 ulaşabiliyorsunuz. Kayıp çocuklar için de yine aynı numaraları arayarak aileleri bilgi alabiliyorlar."

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