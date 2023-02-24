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Sevilla Sportif Direktörü Monchi eşleşmeyi değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Sevilla'da sportif direktör Monchi, eşleşmeyi değerlendirdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 17:15
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Sevilla Sportif Direktörü Monchi Fenerbahçe'yi övdü

Sevilla Sportif Direktörü Monchi eşleşmeyi değerlendirdi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti.

İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, eşleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol futbol adamı, Fenerbahçe'nin futbolcularını övdü.

İşte Monchi'nin açıklaması;

"Yaşanan depremden dolayı başsağlığı diliyorum. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bu tür maçlar için tecrübeli oyuncuları var. Rövanş maçlarının Sevilla'nın sahasında olmasını tercih ederim ama deplasmanda sonuç almaya çalışacağız. Umarım Rekik ve Balde, Fenerbahçe maçına yetişir. İlk maçtan iyi sonuç almak istiyoruz. Fenerbahçe'nin tanınmış futbolcuları var. Macar stoper Attila Szalai'ye sahipler ve Batshuayi de takımlarında oynuyor. Ayrıca ünlü bir kalecileri var. Altay Bayındır Türk futbolunun en iyi kalecilerinden biri."

Sevilla Başkan Yardımcısı Jose Maria del Nido Carrasco ise 2008'de Şampiyonlar Ligi'ni hatırlattı.

"Fenerbahçe, Avrupa'da geleneği olan harika bir takım ve stadyumlarında çok tutkulu taraftarları oluyor. Birkaç yıl önce bizi elemişlerdi. Fenerbahçe bu yıl Avrupa'da kaybetmedi, harika bir hocaları ve iki iyi forvetleri var. Liglerinde ikinci sıradalar ve genel olarak yenmesi zor bir rakip olacaklar."

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