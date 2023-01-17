Arka Sokaklar dizisinde Mesut komiseri canlandıran Şevket Çoruh diziden ayrılmasının ardından teklif yağdığı söyleniyor. Şevket Çoruh’un yeni bir diziyle anlaştığı ve izleyici karşısına çıkaya hazırlandığı öğrenildi. Peki, Şevket Çoruh Arka Sokaklar’dan sonra hangi dizide oynayacak? Şevket Çoruh’un yeni projesi ne?

Arka Sokaklar dizisinde 16 yıl rol alan Şevket Çoruh diziden ayrılmış ve en son Netflix’de Sıcak Kafa dizisinde rol almıştı. Şevket Çoruh Sıcak Kafa dizsinde de bir komiseri canlandırmıştı. Şevket Çoruh’un son olarak yeni bir diziyle anlaştığı konuşuldu. Peki, Şevket Çoruh’un yeni projesi ne?

ŞEVKET ÇORUH’UN YENİ PROJESİ NE?

Şevket Çoruh teklif gelen projelerden 03 Medya ve Same Film'in FOX TV için hazırladığı Tetikçi dizisiyle anlaştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı aktör dizide İskender karakterine hayat verecek.

Şevket Çoruh, dizide Timuçin Esen'le kamera karşısına geçecek. Timuçin Esen de şimdiden merak uyandıran dizide Korkmaz rolünü canlandıracak.

Çukur'un yazarı Gökhan Horzum'un kaleme aldığı ve Şevket Çoruh’un rol alacağı dizinin Bodrum'da çekilmesi planlanıyor.