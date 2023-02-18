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Kilis’te silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Kilis’te seyir halinde olan bir araca, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfek ile saldırı düzenlendi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 17:08
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Seyir halindeki araca pompalı tüfekle ateş açtı

Kilis’te silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kilis’te, akaryakıt istasyonundan çıkan araca ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonundan akaryakıt alarak çıkış yapan Mehmet Şahin yönetimindeki 46 KP 443 plakalı araca kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfek ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda başından vurulan Mehmet Şahin ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Mehmet Şahin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

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