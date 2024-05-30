Seyir halindeki otomobil yayaya böyle çarptı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil yayaya böyle çarptı

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden bir sürücü, önce bir hafif ticari araca ardından bir yayaya çarparak maddi ve bedensel hasara yol açtı.

Olay, gece saatlerinde Fikri Sönmez Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 07 ANG 659 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirdi ve park halindeki bir araca çarptıktan sonra yolun karşısına geçmekte olan Ömer Asaf C.'ye çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

Kazazedeler, hızla olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince derhal hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olmadığı bildirildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazanın etkileyici detayları saniye saniye kaydedildi.

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