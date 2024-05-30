Hastane bahçesinde vurulan şahıs ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hastane bahçesinde vurulan şahıs ağır yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin acil servis önünde saldırı gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, yerel bir alışveriş merkezi yöneticisi olan O.Y., 20 ATS 75 plakalı aracıyla seyahat ederken kendisini takip eden birini fark etti ve güvenlik için hastanenin acil servisine sığındı. Aracından çıktığı anda, peşinden gelen kimliği meçhul saldırgan tarafından ateş açıldı. İki kurşunla vurulan O.Y., olay yerinde yere serilirken, saldırgan hızla kaçtı.

Hastane güvenlik güçleri ve çevredeki bekçiler, saldırganın peşine düştü. Ancak saldırgan, park alanında kendisini bekleyen bir araca binerek kaçmayı başardı. Ağır yaralanan iş adamı O.Y., hemen sağlık ekiplerince acil servise kaldırılarak tedaviye alındı ve acilen ameliyata alındığı, durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis, saldırganın ve ona yardım eden kişinin yakalanması için geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı ve olayla ilgili soruşturma açıldı.

İlgili Haberler
Seyir halindeki otomobil yayaya böyle çarptı
Seyir halindeki otomobil yayaya böyle çarptı
2 Şahıs ayakkabı çalarken güvenlik kamerasına yakalandı
2 Şahıs ayakkabı çalarken güvenlik kamerasına yakalandı
Dereye uçan aracın sürücüsü yaralandı
Dereye uçan aracın sürücüsü yaralandı
150 otobüs Play-off finali için Sakarya’dan Adana’ya hareket etti
150 otobüs Play-off finali için Sakarya’dan Adana’ya hareket etti
Osmaniye'de 3 araç birbirine girdi
Osmaniye'de 3 araç birbirine girdi
Tekel bayiye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Tekel bayiye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu
Akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu
İzmir açıklarında 49 göçmen karaya çıkartıldı
İzmir açıklarında 49 göçmen karaya çıkartıldı
Engelli çocuğunu öldürüp intihar eden anne hastanede yaşamını yitirdi
Engelli çocuğunu öldürüp intihar eden anne hastanede yaşamını yitirdi
Kurtlar 74 koyunu parçaladı
Kurtlar 74 koyunu parçaladı
Görülen en başarılı fermuar sistemi videosu viral oldu
Görülen en başarılı fermuar sistemi videosu viral oldu
Ukraynalı kadının Türk damak zevki hakkındaki şaşkınlığı gündem oldu
Ukraynalı kadının Türk damak zevki hakkındaki şaşkınlığı gündem oldu
Şehrin göbeğinde yılanın işi ne
Şehrin göbeğinde yılanın işi ne
Tarsus'ta bıçaklı kavga: 1 Kişi yaşamını yitirdi
Tarsus'ta bıçaklı kavga: 1 Kişi yaşamını yitirdi
Son Haberler
Sakaryaspor Bodrum FK Süper Lig için karşı karşıya. Maç hangi kanalda? Spor
Sakaryaspor Bodrum FK Süper Lig için karşı karşıya. Maç hangi kanalda?
Ulaştırma Bakanı’ndan telefon itirafı! Size bunu yapanlar bize neler yapmaz Gündem
Ulaştırma Bakanı’ndan telefon itirafı! Size bunu yapanlar bize neler yapmaz
Türkiye’deki çalışanlar 1 ayda Hollanda’ya yerleşiyor Ekonomi
Türkiye’deki çalışanlar 1 ayda Hollanda’ya yerleşiyor
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Türkiye’deki girişimciler artık Hollanda'da 10 günde şirket kurabiliyor Ekonomi
Türkiye’deki girişimciler artık Hollanda'da 10 günde şirket kurabiliyor
OKX TR ve Sui Network’ten stratejik işbirliği Ekonomi
OKX TR ve Sui Network’ten stratejik işbirliği
Erkeklerin %85’i, 50 yaşına kadar saçlarında önemli ölçüde seyrekleşme yaşıyor Ekonomi
Erkeklerin %85’i, 50 yaşına kadar saçlarında önemli ölçüde seyrekleşme yaşıyor