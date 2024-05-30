Hastane bahçesinde vurulan şahıs ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, yerel bir alışveriş merkezi yöneticisi olan O.Y., 20 ATS 75 plakalı aracıyla seyahat ederken kendisini takip eden birini fark etti ve güvenlik için hastanenin acil servisine sığındı. Aracından çıktığı anda, peşinden gelen kimliği meçhul saldırgan tarafından ateş açıldı. İki kurşunla vurulan O.Y., olay yerinde yere serilirken, saldırgan hızla kaçtı.

Hastane güvenlik güçleri ve çevredeki bekçiler, saldırganın peşine düştü. Ancak saldırgan, park alanında kendisini bekleyen bir araca binerek kaçmayı başardı. Ağır yaralanan iş adamı O.Y., hemen sağlık ekiplerince acil servise kaldırılarak tedaviye alındı ve acilen ameliyata alındığı, durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis, saldırganın ve ona yardım eden kişinin yakalanması için geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı ve olayla ilgili soruşturma açıldı.