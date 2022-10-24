Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor.
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo'nun bir partide çekilen videosu olay yaratmıştı. İkilinin uyuşturucu madde kullandığı iddia edilmişti.
Şeyma Subaşı iddialara test yaptırarak cevap vermişti. Çıkan sonuca gören Şeyma Subaşı'nın kanında herhangi bir uyuşturucu madde bulunmamıştı.
İkili son günlerde ise Meedo'nun yaptırdığı dövme ile gündemde.
Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'nın adını koluna dövme ile yazdıran Meedo'nun bu jesti görenleri şaşırttı.