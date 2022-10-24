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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

Şeyma Subaşı'nın bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin yaptığı jesti görenler şaşırdı. Meedo, Şeyma'nın adını omuzuna dövme yaptırdı, bir ayrıntı var ki gören şaştı kaldı.

Galeri Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 11:35
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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor.

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo'nun bir partide çekilen videosu olay yaratmıştı. İkilinin uyuşturucu madde kullandığı iddia edilmişti.

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

Şeyma Subaşı iddialara test yaptırarak cevap vermişti. Çıkan sonuca gören Şeyma Subaşı'nın kanında herhangi bir uyuşturucu madde bulunmamıştı.

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

İkili son günlerde ise Meedo'nun yaptırdığı dövme ile gündemde.

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'nın adını koluna dövme ile yazdıran Meedo'nun bu jesti görenleri şaşırttı.

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

10/22
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

11/22
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

12/22
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

13/22
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

14/22
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

15/22
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

16/22
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

17/22
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

18/22
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

19/22
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

20/22
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi vücuduna bakın ne yaptırdı

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