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Şeyma Subaşı'nın hediyesi olay oldu. Mısırlı enişte yine kesenin ağzını açtı

Sosyal medyadan boy boy fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın kolundaki saatin Mısırlı aşkı Meedo'nun hediyesi olduğu ortaya çıktı. Koleksiyonunda birbirinden değerli tam 5 saati olan Şeyma Subaşı'nın son hediyesi değerli taşlarla süslü ve değeri tam 60 bin dolar

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:24
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Mısırlı nişanlısı Meedo'nun Şeyma Subaşı'na aldığı hediye dudak uçuklattı

Şeyma Subaşı'nın hediyesi olay oldu. Mısırlı enişte yine kesenin ağzını açtı
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Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğününe az bir süre kala Şeyma Subaşı tektaşı ile dikkat çekmişti. Genç kadın bu kez de pahalı saatiyle gündemde.

Sosyal medyadan boy boy fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın kolundaki saatin Mısırlı aşkı Meedo'nun hediyesi olduğu ortaya çıktı.

Koleksiyonunda birbirinden değerli tam 5 saati olan Şeyma Subaşı'nın son hediyesi değerli taşlarla süslü ve değeri 60 bin dolar! Meedo'nun Şeyma'ya aldığı hediyelerin toplamı ise 15 milyon TL'yi aştı.

 

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