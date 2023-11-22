Şeyma Şubaşı'dan akılları karıştıran paylaşım. Herkes aynı soruyu sordu

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı eski eşinin memleketi Mısır'a gitti.

Damla Baylan
Şeyma Şubaşı'dan akılları karıştıran paylaşım. Herkes aynı soruyu sordu

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

screenshot-12-l5kp.jpg

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te evlendikten çok kısa bir süre sonra boşanma kararı olan Subaşı'nın en son yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

640xauto.jpg

Eski eşinin memleketine giden Subaşı peş peşe paylaşım yaptı. "Özel bir nedenle tekrar Mısır'a döndüm. Sevdiklerimizin düğününü kutluyoruz" diyen Subaşı paylaşımında "Burada olmak harika, iyi insanlar ve pozitif hislerle çevrili! İlk gün gerçekten güzeldi ve sabırsızlıkla beklediğimiz daha eğlenceli etkinlikler var." cümlelerine yer verdi.

640xauto-1.jpg

Subaşı'nın takipçileri "Barışın artık", "Çok güzelsin", "Elbise muhteşem" yorumlarında bulundu.

İlgili Haberler
Şeyma Subaşı'yla öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti. Ünlü İş insanından açıklama geldi
Şeyma Subaşı kızıyla poz verdi. "Her şey yolunda"
Şeyma Subaşı beli ince görünsün diye fayansları yamulttu. Yine Photoshop'u abarttı
Şeyma Subaşı ilk defa çamaşır makinesi kullandı. Sosyal medyanın diline düştü
Öne Çıkanlar
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir atasözünün anlamı nedir?
Kuzey Kore casus uyduyu başarıyla fırlattığını açıkladı Dünya
Kuzey Kore casus uyduyu başarıyla fırlattığını açıkladı
Çarkıfelek yarışması ekranlara geri dönüyor. Yeni kanalı ve sunucusu da belli oldu Magazin
Çarkıfelek yarışması ekranlara geri dönüyor. Yeni kanalı ve sunucusu da belli oldu
ABD hükümeti yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki Tether'e el koydu Dünya
ABD hükümeti yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki Tether'e el koydu
Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay Yaşam
Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi Yazarlar
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
ManU taraftarından Altay Bayındır talebi. Galler maçı sonrası ayağa kalktılar Spor
ManU taraftarından Altay Bayındır talebi. Galler maçı sonrası ayağa kalktılar