Şeyma Subaşı'yla öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti. Ünlü İş insanından açıklama geldi

Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den boşanan Şeyma Subaşı ile Tuvana Türkay'la ilişkisini bitiren İzzet Antebi'nin bir mekanda sarmaş dolaş eğlendiği iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Antebi'den jet yalanlama geldi.

Damla Baylan
Şeyma Subaşı'yla öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti. Ünlü İş insanından açıklama geldi

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 3 ay evli kaldıktan sonra eylül ayında tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla yine gündemde.

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Boşandıktan hemen sonra adı iş insanı Burak Ateş ile anılan Subaşı'nın önceki akşam bir eğlence mekanında iş insanı İzzet Antebi ile öpüştüğü iddia edildi. Magazin basınına bomba gibi düşen iddianın ardından sessizliğini bozan Antebi, "Bahsi geçen insanla yan yana bile gelmedim" diyerek isyan etti.

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"HUKUKİ OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Tuvana Türkay ile ayrılan Antebi'nin bir eğlence mekanında Şeyma Subaşı ile yakınlaştığı ikilinin uzun süre eğlenecek öpüştüğü ileri sürüldü.

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İzzet Antebi, hakkında çıkan iddiayı kesin bir dille yalanlayarak "Hakkımda bugün çıkan haber tüm detayları ile gerçek dışıdır. Bahsi geçen kişi ile yan yana bile gelmedim hatta orada olduğundan dahi haberim yoktu. Hiçbir doğruluk payı olmayan bu haber hakkında pek tabii ki hukuki olarak ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bu kadar gerçekten uzak bir haberi ile insanları meşgul etmek, hayatlarını etkilemek bu kadar kolay olmamalı" dedi.

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