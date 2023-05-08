Şeyma Subaşı'nın düğününde neden ağladığı ortaya çıktı

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğününde ağladığı iddia edildi. İşte Subaşı'nın ağlama nedeni...

Şeyma Subaşı'nın düğününde neden ağladığı ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünya evine girdi. Türkiye'de nikah masasına oturan çift, daha sonra iki gün üst üste Marakeş'te düğün yaptı.

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Subaşı'nın düğünü kadar, Türkiye'den davet ettiği arkadaşları da çok konuşuldu.

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Az sayıda arkadaşını davet eden Subaşı'nın düğününde ailesinden kimsenin olmaması dikkat çekti.

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Sosyal medyada mutlu anlarını paylaşan Subaşı'nın bir ara ağladığı iddia edildi.

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Snob Magazin'in haberine göre; Ailesinden kimsenin olmamasına üzülüp gözyaşlarına boğulan Subaşı'yı arkadaşları teselli etti.

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