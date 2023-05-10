Şeyma Subaşı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı. Sosyal medyada çok konuşulmuştu

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı'nın son giydiği gelinlik sosyal medyada gündem olmuştu. Gelinliğin fiyatını Ebru Şancı ortaya çıkardı.

Şeyma Subaşı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı. Sosyal medyada çok konuşulmuştu

Editör: Özlem KIRAL

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğünün yankıları sürüyor.

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Üç gün üst üste düğün yapan Subaşı'nın son giydiği gelinlik ise sosyal medyada gündem olmuştu.

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Modacı Ebru Şancı, gelinliğin tasarımcısına ulaşarak sosyal medya fenomeni Subaşı'nın gelinliğinin fiyatını ortaya çıkardı.

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Subaşı'nın Galia Lahav tasarımlı gelinliğinin fiyatının 11 bin 400 dolar olduğu öğrenildi. Sosyal medya fenomeninin 250 bin TL ödediği ortaya çıkmış oldu.

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