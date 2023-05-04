Şeyma Subaşı'na nikah öncesi şok! Meedo'nun ailesi evlilik sözleşmesi imzalattı

Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayla uzun süre gündeme gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile sonunda dünya evine girdi.

Bir dargın bir barışık ilişkilerini evlilikle noktalayan çiftin hayatını yurt dışında geçirip Türkiye'de nikah kıyması da gözlerden kaçmadı.

Avukat Altın Mimir'in evinde evlenen çift hakkında Bülent Cankurt'tan flaş bir iddia geldi.

Mısırlı Meedo'nun ailesi oğullarına baskı yaparak, nikahtan önce sözleşme şartı istedi.

Cankurt yazısında "Şimdi gelelim asıl ilginçliklere... Nikah öncesi Mısırlı eniştemiz Meedo, Şeyma'ya evlilik sözleşmesi imzalatmış. Şeyma, sözleşmeye önce mırın kırın etse de Meedo'yu çok sevdiği ve onunla evlenebilmek için imzalamış" dedi.

