Şeyma Subaşı'na nikah öncesi şok! Meedo'nun ailesi evlilik sözleşmesi imzalattı

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu. İddiaya göre Meedo ailesinin isteği üzerine Subaşı'na evlilik sözleşmesi imzalattı.

Şeyma Subaşı'na nikah öncesi şok! Meedo'nun ailesi evlilik sözleşmesi imzalattı

Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayla uzun süre gündeme gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile sonunda dünya evine girdi.

16986842-728xauto.jpg

Bir dargın bir barışık ilişkilerini evlilikle noktalayan çiftin hayatını yurt dışında geçirip Türkiye'de nikah kıyması da gözlerden kaçmadı.

640xauto-001.jpg

Avukat Altın Mimir'in evinde evlenen çift hakkında Bülent Cankurt'tan flaş bir iddia geldi.

6451f4b54e3fe02ed0c6070b.jpg

Mısırlı Meedo'nun ailesi oğullarına baskı yaparak, nikahtan önce sözleşme şartı istedi.

Cankurt yazısında "Şimdi gelelim asıl ilginçliklere... Nikah öncesi Mısırlı eniştemiz Meedo, Şeyma'ya evlilik sözleşmesi imzalatmış. Şeyma, sözleşmeye önce mırın kırın etse de Meedo'yu çok sevdiği ve onunla evlenebilmek için imzalamış" dedi.

İlgili Haberler
Şeyma Subaşı en sonunda evlendi. Acun, nafaka ödemekten kurtuldu
Şeyma Subaşı son defa bekarlığa veda partisi yaptı. 1ay önce de yapmıştı
Şeyma Subaşı' ya sosyal medyadan ağır darbe
Şeyma Şubaşı düğüne günler kala büyük hüsran yaşadı
Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Uzmanı açıkladı. Ölüm oranlarında ilk sıradaki hastalık belli oldu Sağlık
Uzmanı açıkladı. Ölüm oranlarında ilk sıradaki hastalık belli oldu
Amasra'da maden ocağı faciası davası devam ediyor Güncel
Amasra'da maden ocağı faciası davası devam ediyor
Fatih Terim fonu vurgununda banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı Spor
Fatih Terim fonu vurgununda banka müdürünün suç ortağı olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı Güncel
İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı
ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı Dünya
ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı
Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı Güncel
Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı
Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku Siyaset
Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku