Kübra Açıl 'Biz kaçtık' notu ile paylaştı. Şeyma Subaşı ablasını düğününe davet etmemişti

Şeyma Subaşı'nın ablası son dönemde merak konusu oluyor. Eski eniştesi ve sevgilisiyle yakın arkadaş olan Kübra Açıl kardeşinin hedefindeydi. 3 gün 3 gece süren düğüne davet edilmeyen Açıl o günlerde kendini yeni deneyimlere adadı.

Kübra Açıl 'Biz kaçtık' notu ile paylaştı. Şeyma Subaşı ablasını düğününe davet etmemişti

Editör: Özlem KIRAL

Mısırlı sevgilisii Mohammed Alsaloussi ile ikinci evliliğini yapan Şeyma Subaşı düğün öncesi ablasıyla ilgili sözleriyle gündeme gelmişti.

64475c014e3fe0289c478f16.webp

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla ile yakın arkadaş olan Kübra Açıl'ı düğüne davet etmeyen Subaşı herkesi şoke etti.

640xauto-1-001.webp

Subaşı açıklamasında "Ruhunun özel olmadığını düşünmediğim insanlar düğünde olmayacak, ablam dahil" demişti. Günlerdir süren düğün sırasında akla Kübra Açıl geldi.

640xauto.webp

Kübra Açıl ise düğün gündemdeyken yeni deneyimlere yelken açtı ve Hollanda'da bir grupla vakit geçirdiği anları 'Biz kaçtık' notuyla paylaştı. 11 derecede suda yüzerek hayatında farklı bir deneyime imza atan Açıl'ın paylaşımlarına kimi takipçisi "Kardeşinle olmalıydın" yazarken kimi de "Şeyma hata yaptı" yorumlarında bulundu.

İlgili Haberler
Şeyma Subaşı ablası hakkında açıklama yaptı. ''Ablamı da hayatımdan sildim''demişti
Şeyma Subaşı ablasını da hayatından sildi
Şeyma Subaşı'nın düğününe katılacak isimler belli oldu. Listedeki davetliler merak konusuydu
Öne Çıkanlar
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın kombini nikaha damga vurdu! Herkes nikahı unutup eleştirdi
Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın kombini nikaha damga vurdu! Herkes nikahı unutup eleştirdi
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Son Haberler
Volkan Konak, "Allah ile aldatanlar" diye isyan etti: Yağlı saçlı, dişleri ve sicili paslı kişileri açıkladı Güncel
Volkan Konak, "Allah ile aldatanlar" diye isyan etti: Yağlı saçlı, dişleri ve sicili paslı kişileri açıkladı
Aboubakar'dan 13 maçta 10 gol. Formunu yakaladı Spor
Aboubakar'dan 13 maçta 10 gol. Formunu yakaladı
Sudan iç savaşının tarafları görüşme için Suudi Arabistan'da Dünya
Sudan iç savaşının tarafları görüşme için Suudi Arabistan'da
İstanbul’da kaçak göçmenlere sahte belge hazırlayanlara operasyon Güncel
İstanbul’da kaçak göçmenlere sahte belge hazırlayanlara operasyon
Hadise şarkıcı Murda ile olan ilişkisini açıkladı Magazin
Hadise şarkıcı Murda ile olan ilişkisini açıkladı
Son Dakika... Hatay'da deprem Güncel
Son Dakika... Hatay'da deprem
Gaziantep'te organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı Güncel
Gaziantep'te organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı