Kübra Açıl 'Biz kaçtık' notu ile paylaştı. Şeyma Subaşı ablasını düğününe davet etmemişti

Editör: Özlem KIRAL

Mısırlı sevgilisii Mohammed Alsaloussi ile ikinci evliliğini yapan Şeyma Subaşı düğün öncesi ablasıyla ilgili sözleriyle gündeme gelmişti.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla ile yakın arkadaş olan Kübra Açıl'ı düğüne davet etmeyen Subaşı herkesi şoke etti.

Subaşı açıklamasında "Ruhunun özel olmadığını düşünmediğim insanlar düğünde olmayacak, ablam dahil" demişti. Günlerdir süren düğün sırasında akla Kübra Açıl geldi.

Kübra Açıl ise düğün gündemdeyken yeni deneyimlere yelken açtı ve Hollanda'da bir grupla vakit geçirdiği anları 'Biz kaçtık' notuyla paylaştı. 11 derecede suda yüzerek hayatında farklı bir deneyime imza atan Açıl'ın paylaşımlarına kimi takipçisi "Kardeşinle olmalıydın" yazarken kimi de "Şeyma hata yaptı" yorumlarında bulundu.