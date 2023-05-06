Şeyma Subaşı’nın gelinliği olay oldu! Fas'ta 2 gün sürecek düğün başladı

İş insanı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Şeyma Subaşı yeni gelinliğini paylaştı. Subaşı'nın gelinlik seçimi sosyal medyayı ikiye böldü.

Şeyma Subaşı’nın gelinliği olay oldu! Fas'ta 2 gün sürecek düğün başladı

Editör: Özlem KIRAL

Acun Ilıcalı ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyordu. Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı. Fas’ın Marakeş şehrinde düğün yapan ünlü isim sosyal medya hesabından yeni bir gelinliğini paylaştı.

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Paylaşımına “1. gün” notunu düşen Subaşı’nın gelinliği sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

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Ünlü ismin bazı takipçileri eleştiride bulunurken bazı takipçileri ise iyi dileklerini iletti.

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Şeyma Subaşı’nın pozlarına “Perde reklamı gibi”, “Çok aradın mı bunu”, “Masa örtüsü deseni”, “Günlük kıyafetlerin daha güzel”, “Çok güzelsin”, “Çok mutlu ol güzel kadın” gibi yorumlar yapıldı.

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Subaşı daha sonra ise Instagram'ın hikaye kısmından giydiği bir diğer kıyafeti ve düğünden kareleri paylaştı.

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