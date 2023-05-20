Abone sayısı düşen Şeyma Subaşı takipçilerine bakın ne vaadetti

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, aşk hayatı ve kariyeri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Subaşı, şu sıralar Mısırlı milyarder sevgilisi ile geçtiğimiz günlerde nihayet nikah masasına oturdu.

Düğün süreci ile konuşulan Subaşı, bu kez ayrı bir konuda gündeme geldi.

Sosyal medya hesabını abonelik sistemine geçiren Subaşı, özel anlarını burada paylaşmaya başladı.

AYLIK KAZANCI 27 MİLYON TL

Bu yöntemle yaklaşık 200 bin aboneye ulaşan Subaşı 66,99 TL olan abonelik ücretini 134,99 TL’ye çıkardı.

Bu zam sonrasında Subaşı’nın nisan ayındaki kazancı merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı’nın yalnızca nisan ayındaki kazancının 27 milyon TL’ye ulaştığı ortaya çıkmıştı. Ancak Subaşı hüsrana uğradı.

Subaşı'nın takipçileri her geçen gün azalarak 5 bin aboneye kadar düştü.

CEP TELEFONU VE TATİL VAADETTİ

Yaşanan düşüş için harekete geçen Subaşı bir kampanya başlattı.

Kampanyaya göre 5 bininci aboneye cep telefonu, 10 bininci aboneye yurtiçi tatili, 20 bininci aboneye ise yurtdışı tatili hediye edeceği belirtildi.

Bir diğer yandan Şeyma Subaşı'ya gelen ve en çok beğenilen yorumlardan biri de "Şeyma'nın özel hayatı para etmiyor" oldu.

