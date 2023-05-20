Abone sayısı düşen Şeyma Subaşı takipçilerine bakın ne vaadetti

Aboneli üyelik için takipçilerinden 134 TL kazanan Subaşı'nın yüzbinleri bulan takipçi sayısı 5 binlere kadar düştü. Subaşı, takipçilerine cep telefonu ve tatil hediye edeceğini söyledi.

Abone sayısı düşen Şeyma Subaşı takipçilerine bakın ne vaadetti

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, aşk hayatı ve kariyeri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

2.jpg

Subaşı, şu sıralar Mısırlı milyarder sevgilisi ile geçtiğimiz günlerde nihayet nikah masasına oturdu.

Düğün süreci ile konuşulan Subaşı, bu kez ayrı bir konuda gündeme geldi.
Sosyal medya hesabını abonelik sistemine geçiren Subaşı, özel anlarını burada paylaşmaya başladı.

16.jpg

AYLIK KAZANCI 27 MİLYON TL

Bu yöntemle yaklaşık 200 bin aboneye ulaşan Subaşı 66,99 TL olan abonelik ücretini 134,99 TL’ye çıkardı.

20.jpg

Bu zam sonrasında Subaşı’nın nisan ayındaki kazancı merak konusu oldu.
Şeyma Subaşı’nın yalnızca nisan ayındaki kazancının 27 milyon TL’ye ulaştığı ortaya çıkmıştı. Ancak Subaşı hüsrana uğradı.

Subaşı'nın takipçileri her geçen gün azalarak 5 bin aboneye kadar düştü.

24.jpg

CEP TELEFONU VE TATİL VAADETTİ

Yaşanan düşüş için harekete geçen Subaşı bir kampanya başlattı.
Kampanyaya göre 5 bininci aboneye cep telefonu, 10 bininci aboneye yurtiçi tatili, 20 bininci aboneye ise yurtdışı tatili hediye edeceği belirtildi.

Bir diğer yandan Şeyma Subaşı'ya gelen ve en çok beğenilen yorumlardan biri de "Şeyma'nın özel hayatı para etmiyor" oldu.

İlgili Haberler
Şeyma Subaşı'ndan lüks jette mutluluk pozları. Balayına gittiler
Şeyma Subaşı'nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı. Sosyal medyada çok konuşulmuştu
Şeyma Subaşı'nın düğününde neden ağladığı ortaya çıktı
Kübra Açıl 'Biz kaçtık' notu ile paylaştı. Şeyma Subaşı ablasını düğününe davet etmemişti
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu Spor
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor Spor
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor
Tek katlı eve yıldırım düştü Yaşam
Tek katlı eve yıldırım düştü
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Yaşam
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti Siyaset
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti