SGK uzmanı Özgür Erdursun hükümetin zam planını açıkladı. Asgari ücretlilere kötü haber geldi

Kaynak: TELE1
SGK uzmanı Özgür Erdursun hükümetin zam planını açıkladı. Asgari ücretlilere kötü haber geldi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin temmuz ayında asgari ücrete, emekliye ve memura yapmayı düşündüğü zam oranlarını açıkladı.

Çalışma hayatıyla ilgili bilgilendirmeler yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin temmuz ayında asgari ücrete, emekliye ve memura yapmayı düşündüğü zam oranlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

281083-ozgur-erdursun-1999-ve-sonrasinda-sigortali-olanlar-b8ff2c0fa69c340982c7dc270fc17c39.jpg

Erdursun, söz konusu gönderide asgari ücrete zam yapılmayacağını vurgulayarak, hükümetin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuzda yapmayı planladığı zammın yüzde 25 olduğunu iddia etti. Erdursun’a göre, milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam oranı ise yüzde 20.

Erdursun gönderisinde, “Asgari Ücret artmaz ise diğer ücretlerde artmaz” değerlendirmesinde bulundu.

dfs.jpg

d.jpg

İlgili Haberler
Zemin rengi seçmenin püf noktaları. Hangi odaya hangi zemin rengi kullanılmalı
OECD Türkiye'deki gıda enflasyonunu grafiğe sığdıramadı
Dev firmadan işten çıkarma hamlesi
Dev firmadan işten çıkarma hamlesi
Bu faize kim ev alabilir? 3 milyon liralık konut kredisine 11 milyon lira faiz
Son Haberler
Elazığ'da trafik kazası: 2'si ağır 6 kişi yaralandı Yerel Haberler
Elazığ'da trafik kazası: 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Fenerbahçe sahasında 3-0 kazandı. Şampiyonluğa 1 kaldı Spor
Fenerbahçe sahasında 3-0 kazandı. Şampiyonluğa 1 kaldı
DEAŞ propagandasına gözaltı Gündem
DEAŞ propagandasına gözaltı
3. Lig'e düşen Bursaspor'da Ümit Şengül dönemi bitti Spor
3. Lig'e düşen Bursaspor'da Ümit Şengül dönemi bitti
Dereye düşen 6 yaşındaki Yusuf'un 23 saat sonra cansız bedeni bulundu Yerel Haberler
Dereye düşen 6 yaşındaki Yusuf'un 23 saat sonra cansız bedeni bulundu
Özgür Demirtaş'tan Hakan Ural'ın midesine oturacak cevap. Sahte çürük raporlu savaş uzmanı Gündem
Özgür Demirtaş'tan Hakan Ural'ın midesine oturacak cevap. Sahte çürük raporlu savaş uzmanı
Çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğradı Yerel Haberler
Çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğradı