Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "İşverenler olarak bu dönemde üçlü imza için elimizi taşın altına koyacağız" dedi. T

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücrette kırmızı çizgilerinin 7.786 TL olduğunu, aksi taktirde masada olmayacaklarını belirtti.

Asgari ücrette ilk toplantının yapılmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu Uzamanı Mehmet Kocak'tan son zam tahmini geldi. İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETTE TAKVİM BELLİ OLDU

Toplantı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimi belirlendi. İlk toplantının 7 Aralık saat 14:00'da, ikinci toplantının ise 14 Aralık saat 14:00'da yapılması kararlaştırıldı. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL OLUR MU? İŞTE SON TAHMİN

Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Mehmet Kocak katıldığı canlı yayında dikkat çeken asgari ücret tahmininde bulundu.

Asgari Tespit Komisyonu'ndan masaya oturup hem işçilerin geçimini sağlayabilmeleri hem de işletmelerin sürdürebilirliğinin sağlanabilmesi için optimal bir çözüm beklendiğini vurgulayan Kocak, "Komisyonda mevcut enflasyon, gerçekleşen enflasyona bakılıyor. Şu anda ekim ayı enflasyonu yüzde 85,51. Ayrıca asgari ücretin satın alma gücüne bakılıyor. Bunların hepsi toplandıktan sonra asgari ücret tarafların oy birliğiyle belirlenmiş oluyor." dedi.

YÜZDE 50 DAHİ ZAM YAPILSA ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL

Koçak tahminini şu şekilde sürdürdü:

"Benim tahminim şu; Çalışma ve Maliye Bakanımızı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kabul etmişti. Toplantıdaki gündemin EYT ve asgari ücret olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların kamu maliyesine bir yansıması olacak, onun finansmanının nasıl olacağı, etkilerinin ne olacağı mutlaka konuşulmuştur.

Geçen yıl ocak ayında asgari ücret yüzde 50'nin üstünde arttı. 2825 TL iken 4253,40 oldu. Enflasyon nedeniyle Temmuz'daki ara zamla asgari ücret 5550,20 TL oldu. Yıl sonu enflasyonu baz etkisiyle birlikte yüzde 80 ile bitse bile çalışanların burada en az yüzde 50 kaybı var. Yüzde 50'yi verdiğimizde bile brüt 10 bin TL oluyor.

Böylece asgari ücretin neti 8500 TL'ye oturuyor. Gördüğümüz kadarıyla işveren tarafının da telaffuz ettiği rakamlar bu ama bir refah payının da ortaya konulması lazım. Normal zamanlarda asgari ücret enflasyonun üstünde olur. Biz asgari ücretin 8500 ile 10 bin TL arasında olacağını varsayıyoruz. Komisyondan ne çıkar 14 Aralık'ta muhtemelen göreceğiz."