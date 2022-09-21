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Shakira ihanetle biten Gerard Pique ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Elle dergisinin Ekim sayısına verdiği röportajda aldatılma sonrası Pique'yle olan ilişkisini bitirmesi ve ardından yaşadıkları hakkında ilk kez konuştu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 21:42
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Shakira kendisini aldatan Gerard Pique ve ilişkisi hakkında konuştu

Shakira ihanetle biten Gerard Pique ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
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12 yıl boyunca ünlü futbolcu Gerard Pique ile birlikte olan ve evlilik masasına taşınmayan bu ilişkiden iki de çocuk sahibi olan Shakira, geçtiğimiz aylarda ihanetle sarsılmıştı. Aldatılma sonrasında Haziran ayında 12 yıllık ilişkisini bitirme kararı alan Shakira yaşadıklarını ilk defa açıkladı. Şarkıcının ayrılıkla ilgili ilk yorumu: "Bu konuda konuşmak gerçekten zor, özellikle de bu durumu bir röportajda ilk kez anlatıyorum" oldu.

Uzun yıllardır devam eden ilişkisi dağılırken hayatının çok zor bir döneme girdiğini söyleyen Shakira bu sürece dair şu açıklamalarda bulundu:

"Sessiz kaldım ve hepsini anlamaya çalıştım. Olanlar hakkında konuşmak zor, özellikle de hala yaşadığım, sürekli halkın gözü önünde olduğum ve ayrılığımız normal bir ayrılık gibi olmadığı için.... Bu yüzden sadece benim adıma değil, çocuklarım için de zor oldu. İnanılmaz derecede zor."

"BİR NOKTADA UYANACAĞIMI HİSSEDİYORUM"

Shakira sözlerini "Özellikle medya ve hayranlar tarafından kişisel hayatım bu süreçte sürekli olarak gündemde tutuldu ve eleştirildi bu da ailem için zor oldu. Ben de durumu çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Bunu yapmaya ve onları korumaya çalışıyorum çünkü bu benim hayattaki bir numaralı görevim bu! Elimden geldiğince durumu onlardan saklamaya çalışıyorum. Ebeveynlerinin ayrılığını sindirmeye çalışan iki çocuk için gerçekten üzücü. Ve bazen tüm bunların kötü bir rüya olduğunu ve bir noktada uyanacağımı hissediyorum. Ama hayır, gerçek. 

Ayrıca gerçek olan başka bir  şey de, çocuklarımın babasıyla olan ilişkimin medya tarafından bayağı ve ucuz bir şeye dönüştüğünü görmekten duyduğum hayal kırıklığı. Ve tüm bunlar, babam yoğun bakımdayken ve ben farklı cephelerde savaşırken oldu. 

Dediğim gibi, bu muhtemelen hayatımın en karanlık saati. Ama sonra, dünyanın dört bir yanındaki zorluklardan geçen, benimki kadar kötü, benimki kadar zor veya daha kötü bir durumdan geçen tüm kadınları düşünüyorum" şeklinde sürdürdü.

35 yaşındaki Pique ise uğruna 12 yıllık ilişkisini bitirdiği 23 yaşındaki PR öğrencisi Clara Chia Marti ile mutluluk pozları veriyor.

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