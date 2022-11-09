Shakira ve Gerard Pique 12 saatlik görüşme sonrası anlaştı. Çocuklarıyla gidecek

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında futbolcu Gerard Pique'den ayrılma kararı almıştı. Ayrılık nedeni ise Pique'nin, Shakira'yı aldatması olarak öne sürülmüştü. Çiftin, anlaşma sağlamak için avukatları ile birlikte 12 saat süren bir görüşme yaptığı öğrenildi.

ÇOCUKLARIYLA MIAMI'YE TAŞINACAK

Görüşmede taraflar, Shakira'nın çocuklarıyla birlikte 2023'ün başında ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti olan Miami'ye taşınması üzerinde anlaştı. Tarafların nafaka ya da tazminat ödeyip, ödemeyeceği ve mal paylaşımı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Shakira, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda biten ilişkisiyle ilgili konuşmuştu. "Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım" diyen şarkıcı, "Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı.