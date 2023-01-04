Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin

Hakem yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Antalyaspor-Fenerbahçe maçından sonra çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Çakar şu ifadeleri kullandı:

Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçın 90+8. dakikada Fernando'nun beraberliği getiren golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Ahmet Çakar, maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

"MHK defolun gidin. Türkiye de ciddi bir kaos yaratıp bişeyler deniyorsunuz. Ofsayt diye golü iptal ettiniz. Nasıl ofsayt. Şimdiii TFF Var kayıtlarını yine açıklayacaksınız. Bakalım konuşmalarda "ofsaytımsı" şeyler var mı?"