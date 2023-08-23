Sıcak havada tansiyonun yükselmesini engelleyen bitkiler belli oldu

Editör: Naim Arıoğlu

Sıcak havalar ülkemizi kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu süreçte insanların sağlıklarını koruma konusunda neler yapacağı gündemdeki yerini koruyor.

Sıcak havada tansiyonun yükselmesinin ise hayati tehlike taşıdığı biliniyor.

Bu süreçte aktarların sıcak havalarda tarçın, zencefil ve limon melisa otu gibi ürünlerin tansiyonun yükselmesini önlediğini açıklaması dikkat çekti.

Aktarların “Tarçın, zencefil ve limon melisa otu gibi bitkiler kanı sulandırır. Bu tarz bitkileri kullanarak kanın vücutta daha rahat akışını sağlamak gerekir. O zaman tansiyon dengeye girer. Ayrıca bu havalarda şeker hastaları daha çok zorlanırlar. Onlar da çam çırası suyunu içebilirler. Çamın çırasını damacananın içine atarak o suyu tüketebilirler” demesi dikkat çekti.

HİPERTANSİYON (YÜKSEK TANSİYON) NEDİR?

Kan kalpten pompalanır ve damarlarda dolaşırken damarlara bir basınç uygular. Tansiyon olarak tanımlanan kan basıncı değeri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kan basıncı sistolik ve diastolik olmak üzere ikiye ayrılır. Kalp kasılır ve damarlara doğru kanı atar. Kanın damarlara attığı kan basıncına sistolik denir. Kalp gevşediğinde ise hâlâ damarlarda kan basıncı bulunur. Bu basınca diastolik denir. Sistolik kan basıncı büyük tansiyon; diastolik küçük tansiyon olarak da bilinir. 18 yaşın üstündeki erişkin bir bireyin istirahat halindeki normal sistolik kan basıncı en yüksek 120mmHg, normal diastolik kan basıncı ise en yüksek 80 mmHg olmalıdır. Hipertansiyon hastalarında kan damarlarındaki basıncın değeri normalin üzerinde seyreder.

HİPERTANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sık idrara çıkma özellikle geceleri uyanıp idrar yapma

Bulanık ya da çift görme

Bacaklarda şişlik

Nefes darlığı

Halsizlik, yorgunluk, isteksizlik

Kulak çınlaması

Burun kanamaları

Düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı

Baş dönmesi ve baş ağrısı