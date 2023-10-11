Sıcak suyla karıştırınca vücuttaki mikroplar kaçacak delik arıyor. Kışı turp gibi geçirmek isteyen mutlaka tüketsin

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mucize bitki kekiğin faydaları dikkat dikkatlerden kaçmadı. Kışı turp gibi geçirmek isteyen mutlaka tüketmesi gereken kekikle ilgili detaylar…

Grip salgınının arttığı günlerde evlerin vazgeçilmez baharatı olan bu mucize baharat, sıcak suyla birlikte tüketildiğinde adeta şifa dağıtıyor.

Kekik, mide ve bağırsak sağlığını destekler, enfeksiyonlara karşı korur ve nefes almayı kolaylaştırır.

Kekik, içerdiği vitamin ve minerallerle hastalıklardan korunmaya yardımcı olur. Kekik çayı veya yağı, kış aylarında sıkça tüketilen doğal bir ilaçtır.

Kekik, sindirim sisteminin dostu, mikropların düşmanıdır. Kekik, lezzetli bir baharat olmasının yanında sağlığa da çok yararlıdır.

Kekik, vücudun direncini artırır, öksürüğü ve tıkanıklığı giderir.

Kekik çayı veya yağı, kışın vazgeçilmezidir.

Kekik, sindirim ve bağışıklık sistemlerini güçlendiren bir baharattır.

Kekik, kokusu ve tadıyla yemeklere lezzet katar, sağlığa da katkı sağlar. Kekik, öksürük ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kekik çayı veya yağı, kışın şifa kaynağıdır., mide ve bağırsak sağlığını destekler, enfeksiyonlara karşı korur ve nefes almayı kolaylaştırır.

Kekik, içerdiği vitamin ve minerallerle hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.

Kekik çayı veya yağı, kış aylarında sıkça tüketilen doğal bir ilaçtır.

Kekik, sindirim sisteminin dostu, mikropların düşmanıdır.

Kekik, lezzetli bir baharat olmasının yanında sağlığa da çok yararlıdır.

Kekik, vücudun direncini artırır, öksürüğü ve tıkanıklığı giderir.

Kekik çayı veya yağı, kışın vazgeçilmezidir.

Kekik, sindirim ve bağışıklık sistemlerini güçlendiren bir baharattır.

Kekik, kokusu ve tadıyla yemeklere lezzet katar, sağlığa da katkı sağlar.

Kekik, öksürük ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kekik çayı veya yağı, kışın şifa kaynağıdır.

KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

2 tatlı kaşığı taze veya kuru kekik otunu bir bardağa koyun.

Üzerine kaynar su dökün ve ağzını kapatın.

5 dakika demlenmesini bekleyin ve süzün.

İsteğe bağlı olarak bal, limon veya tarçın ekleyebilirsiniz.

KEKİK ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Kekik çayı, antioksidan, antiseptik ve antienflamatuar özelliklere sahiptir.

Kekik çayı, boğaz ağrısı, öksürük, soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı olur.

Kekik çayı, sindirim sistemi sağlığını destekler, gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunları giderir.

Kekik çayı, kan şekerini düzenler, kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur.

Kekik çayı, cilt sağlığını iyileştirir, akne, egzama ve mantar enfeksiyonlarını önler.

