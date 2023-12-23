Şifa deposu ot mide ve bağırsak gazlarını böyle gideriyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
Şifa deposu ot mide ve bağırsak gazlarını böyle gideriyor
İnsanların korkulu rüyası olan mide ve bağırsak gazlarını gideren eğir otu dikkatlerden kaçmadı.

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yöneliyor. İnsanlar birçok bitkinin faydalarını keşfetmeyi sürdürüyor. Bu bitkilerden birinin de eğir otu olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Eğir otu; İştahı açarak mide ve bağırsak gazlarını gidermesiyle dikkat çekti.

GAZ SANCISI NEDİR?

Gaz sancısı, yemeklerin sindirildiği sırada mide ve bağırsaklarda oluşan hava veya farkında olmadan yutulan hava nedeniyle gelişebilir.

Çok fazla hava yutulduğunda veya yemeklerin sindirimi sırasında çıkan gaz fazlalaştığında, vücut bu gazı çıkaramaz ve gaz sancısı oluşur.

EĞİR OTU ÇAYI BÖYLE DEMLENİYOR

Eğir otu, bir tür su bitkisidir ve faydalarının çok olduğu biliniyor. Eğir otunu kullanmak için, önce kurutup ufalamanız gerektiği tavsiye edildi. Sonra bir bardak suya bir kaşık eğir otu tozu koyup bir gece bekletmeniz gerektiği önerildi. Sabah suyu kaynatıp süzmeniz ve içmenizin gerektiğinin altı çizildi.

Bu şekilde eğir otunun faydalarından yararlanabileceğiniz ifade edildi.

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