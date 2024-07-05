Sigaraya dev indirim. Önce bindirdiler şimdi indirdiler

Dünyanın en çok sigara tüketen ülkeleri arasında bulunan Türkiye, aynı zamanda sigaraya en fazla vergi veren ülkelerin başında geliyor.



Son olarak 3 Temmuz tarihinde netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarından sonra ÖTV'ye yapılacak zam sebebiyle tüm sigara markalarına 9 lira ile 13 lira arasında zam yapılmasına karar verilmişti.

SİGARA FİYATLARINA 6 TL İNDİRİM

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının güncellendiğini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 oranında olduğunu ifade ederek ÖTV tutarlarının güncellendiğini açıkladı.

Yapılan güncelleme sonrası, bir paket sigarada ÖTV tutarı 6,49 TL artarak 33,3 TL'den 39,5 TL'ye, birada 1,51 TL artarak 7,78 TL'den 8,29 TL'ye, şarapta 7,45 TL artarak 38,24 TL'den 45,69 TL'ye, yüksek alkollü içkilerde ise her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 TL artarak 12,69 TL seviyesine yükseldi.

Sigara fiyatlarını etkileyecek ÖTV'nin beklenenden daha az artması sebebiyle birçok sigara markası, 10 lira bandında yapmış olduğu zamdan vazgeçti ve indirim kararı aldığını açıkladı.



EN UCUZ SİGARA 61 LİRAYA DÜŞTÜ



JTİ grubu sigaralarına gelen 10 TL zammın ardından bu kez 6 TL indirim gerçekleşti. Bu kapsamda, en pahalı sigara 145 TL olurken en ucuz sigara 61 liradan satışa sunulacak.